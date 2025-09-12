Fotofreunde erreichen dritten Platz

Bei der Bayerischen Fotomeisterschaft des DVF (Deutscher Verband für Fotografie) in Sonneberg waren die Fotofreunde Wiggensbach mit ihren Werken sehr erfolgreich. In der Clubwertung belegten die Fotofreunde Wiggensbach den dritten Platz hinter dem AKF Kaufbeuren und dem Fotoclub Schrobenhausen.

Peter Hildebrand (Pfronten) erreichte in der Einzelwertung mit zwei Medaillen und zwei Annahmen (acht Punkte) den zweiten Platz und ist somit Bayerischer Vizemeister. Zusammen mit Robert Span (Vöhringen, eine Medaille, eine Urkunde und zwei Annahmen, sieben Punkte), Günther Just (Wiggensbach, eine Urkunde und einer Annahme, drei Punkte) und Armin Paul-Prößler (Altusried, zwei Annahmen, zwei Punkte) sicherten sich die Wiggensbacher den dritten Platz.

Zu dieser Meisterschaft wurden 1834 Werke von 270 Autoren aus 60 Vereinen und von 40 Direktmitgliedern eingereicht. In die Wertung gelangten 462 Bilder, davon wurden 19 Bilder mit einer Medaille ausgezeichnet sowie 37 Urkunden für besondere fotografische Leistungen vergeben.

Die weiteren Ergebnisse der Wiggensbacher: Hartmut Faustmann (Oberstdorf), Martin Gabler (München), Norbert Gehrmann (Durach-Weidach), Armin Greither (Kempten), Manfred Köhler (Wiggensbach) und Maria Mainka (Wiggensbach) erreichten je zwei Annahmen (zwei Punkte) sowie Jack Delev (Kempten) und Michael Müller (Wiggensbach) je eine Annahme (ein Punkt).

Weitere Infos unter www.fotofreunde-wiggensbach.de.

