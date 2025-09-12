Icon Menü
Fotokünstler Lycien-David Cséry aus Buchenberg hat den Fotoband „Cracks and Dents“ herausgebracht

Neues Fotokunst-Buch

Fotokünstler Lycien-David Cséry sucht die Schönheit im Alltäglichen

Unvollkommenes und Ramponiertes ziehen den Buchenberger Fotokünstler Lycien-David Cséry an. In einem neuen Fotobuch hat er sich mit Kratzern und Dellen an Autos beschäftigt.
Von Harald Holstein
    „Cracks and Dents“ (Risse und Dellen) faszinieren den Fotografen Lycien-David Cséry. Hier ein Ausschnitt einer Arbeit aus seinem gleichnamigen Fotobuch.
    „Cracks and Dents“ (Risse und Dellen) faszinieren den Fotografen Lycien-David Cséry. Hier ein Ausschnitt einer Arbeit aus seinem gleichnamigen Fotobuch. Foto: Harald Holstein

    Der aus Bremen stammende Fotokünstler Lycien-David Cséry hat sich gut im Allgäu eingelebt. Nach Stationen in Hamburg, Los Angeles und Berlin zog er mit seiner Familie 2021 nach Buchenberg und war schon bald in der regionalen Kunstszene aktiv und zeigte seine Fotoarbeiten in diversen Ausstellungen. Nun hat er beim renommierten Kunstverlag Distanz in Berlin ein Buch mit seiner Werkserie „Cracks and Dents“ herausgebracht.

