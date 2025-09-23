Ehemaliges Galeria-Kaufhaus: Diesem Investoren-Plan hat der Stadtrat jetzt zugestimmt

Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen in der Geschichte des ehemaligen Horten-Kaufhauses in Kempten: Nach der Schließung der Galeria-Kaufhof-Filiale im Januar 2024 hat der Bauausschuss an diesem Dienstagabend über eine Voranfrage beraten. Ein Investor plant demnach, vor allem Seniorenwohnungen einzubauen. Die Nutzungsänderung stieß bei den Stadträten auf ungeteilte Zustimmung.

Jochen Sentner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Residenzplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis