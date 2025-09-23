Icon Menü
Galeria-Kaufhof in Kempten: Stadtrat stimmt diesem Investoren-Plan zu

Galeria-Zukunft geklärt?

Ehemaliges Galeria-Kaufhaus: Diesem Investoren-Plan hat der Stadtrat jetzt zugestimmt

Die Stadträte in Kempten stimmen einer neuen Nutzung des ehemaligen Galeria-Kaufhauses grundsätzlich zu. Was im Gebäude am Residenzplatz noch angedacht ist.
Von Jochen Sentner
    Die zukünftige Nutzung der ehemaligen Filiale von Galeria-Kaufhof in Kempten könnte geklärt sein. Die Stadträte sehen dem Plan optimistisch entgegen.
    Foto: Ralf Lienert

    Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen in der Geschichte des ehemaligen Horten-Kaufhauses in Kempten: Nach der Schließung der Galeria-Kaufhof-Filiale im Januar 2024 hat der Bauausschuss an diesem Dienstagabend über eine Voranfrage beraten. Ein Investor plant demnach, vor allem Seniorenwohnungen einzubauen. Die Nutzungsänderung stieß bei den Stadträten auf ungeteilte Zustimmung.

