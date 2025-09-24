Icon Menü
Gegen den Trend: Stadt Kempten freut sich über steigende Einnahmen aus der Gewerbesteuer

Städtische Finanzen in Kempten

Gegen den Trend: Kempten nimmt mehr Gewerbesteuer ein als erwartet

Breit gefächerter Branchenmix erweist sich als stabile Basis. Kämmerei erwartet ein leichtes Plus aus dem Verlauf des aktuellen Haushaltsjahrs.
Von Jochen Sentner
    Solide präsentiert sich der Wirtschaftsstandort Kempten. Während anderswo die Gewerbesteuereinnahmen zurückgehen, zeigt der Trend in der größten Stadt des Allgäus sogar nach oben.
    Solide präsentiert sich der Wirtschaftsstandort Kempten. Während anderswo die Gewerbesteuereinnahmen zurückgehen, zeigt der Trend in der größten Stadt des Allgäus sogar nach oben. Foto: Ralf Lienert

    Bevor es in die Haushaltsberatungen für 2026 geht, gab es überwiegend gute Nachrichten für die Stadträte im Hauptausschuss: Das Finanzjahr 2025 verläuft laut Kämmerei weitgehend planmäßig. Nach jetzigem Stand könnte unterm Strich sogar eine Verbesserung um 1,3 Millionen Euro stehen. Auslöser sind neben höheren Schlüsselzuweisungen (plus fünf Millionen, wir berichteten) erfreuliche Zahlen zur Gewerbesteuer. Die Einnahmen steigen dieses Jahr wohl auf 59,7 Millionen Euro (plus 2,5). Die Stadtspitze führt dies auf den breiten Branchenmix in den Gewerbegebieten zurück.

