Gegen den Trend: Kempten nimmt mehr Gewerbesteuer ein als erwartet

Bevor es in die Haushaltsberatungen für 2026 geht, gab es überwiegend gute Nachrichten für die Stadträte im Hauptausschuss: Das Finanzjahr 2025 verläuft laut Kämmerei weitgehend planmäßig. Nach jetzigem Stand könnte unterm Strich sogar eine Verbesserung um 1,3 Millionen Euro stehen. Auslöser sind neben höheren Schlüsselzuweisungen (plus fünf Millionen, wir berichteten) erfreuliche Zahlen zur Gewerbesteuer. Die Einnahmen steigen dieses Jahr wohl auf 59,7 Millionen Euro (plus 2,5). Die Stadtspitze führt dies auf den breiten Branchenmix in den Gewerbegebieten zurück.
Städtische Finanzen in Kempten
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden