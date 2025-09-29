Gläubige in Oy verabschieden ihre Priester

Dankbarkeit stand im Mittelpunkt des Abschiedsgottesdienstes am Sonntag in Oy. Der Abschied galt dem langjährigen Leiter der katholischen Pfarreiengemeinschaft (PG) Oy-Mittelberg/Wertach, Pfarrer Roland Högner, sowie Kaplan Shanoj Arackal Mathew (CST), genannt Pater Josef. Sie verlassen die PG nach 13 beziehungsweise sechs Jahren. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus kirchlichem und weltlichem Leben würdigten ihr Wirken.

Fahnenabordnungen der Vereine sowie rund 30 Ministrantinnen und Ministranten zogen am Sonntagnachmittag zu den Klängen der Harmoniemusik Oy mit den Geistlichen in die Pfarrkirche Verklärung Christi ein. An der Seite der scheidenden Geistlichen standen Dekan Bernhard Hesse, Pfarrer Rupert Ebbers, Pfarrer Thomas Hagen, der Ruhestandsgeistliche Josef Hutzmann sowie Pater Athanasius Meitinger, der ab 1. Oktober die PG leitet. Der Chor Laudatio begleitete den Gottesdienst.

In seiner Predigt dankte Kaplan Josef für die vergangenen sechs Jahre: Die Früchte, die wuchsen, blieben bestehen – unabhängig von den Personen, die sie gesät hatten. „Man geht nicht, ohne Spuren hinterlassen zu haben.“ Der Kaplan sprach auch im Namen des scheidenden Pfarrers Roland Högner, der nach 13 Jahren aus gesundheitlichen Gründen in die Pfarrei Heimenkirch wechselt. Er verspüre eine große Dankbarkeit für die Zeit mit Pfarrer Högner, für die stillen Gesten, die guten Worte und das Lächeln der Mitmenschen. „Ich hatte eine gesegnete Zeit“, sagte der Kaplan, der künftig die PG Adelzhausen leiten wird.

Beim Einzug in die Pfarrkirche Verklärung Christi in Oy (von links): Thomas Hagen, Pfarrer Rupert Ebbers, der Ruhestandsgeistliche Josef Hutzmann, Pater Athanasius Meitinger (künftiger Leiter der PG Oy-Mittelberg/Wertach), Dekan Bernhard Hesse, Pater Josef und Pfarrer Roland Högner. Foto: Sabine Verspohl-Nitsche/pdke

Pfarrer Roland Högner dankte Kaplan Josef für dessen Vertretung in schwieriger Zeit, sowie dem „grandiosen Pfarrbüro“, den Mesnern, Musikern und dem Altardienst. Kinder des Integrationskindergartens St. Michael überbrachten Geschenke. Oy-Mittelbergs Bürgermeister Lucas Reisacher dankte auch im Namen seiner Wertacher Kollegin Gertrud Knoll für den seelsorglichen Dienst: „Die Fahnenabordnungen zeigen die große Wertschätzung.“ 13 Jahre habe Pfarrer Högner das Steuer in der Hand gehabt und die PG, die er vereint habe, teils durch schlechtes Wetter gesteuert. Auch das Wirken Pater Josefs habe Spuren hinterlassen.

Für den Pastoralrat und die PG sprach Sylvia Guggemos. „Ich ziehe meinen Hut“, wandte sie sich an Pfarrer Högner, der den Mut zum Rückzug hatte, weil ihm aus gesundheitlichen Gründen die Kraft ausgehe. Pater Josef werde mit seinem gewinnenden Lachen und seiner liebenswürdigen Art seine neue Aufgabe mit Bravour erfüllen – bereits als Krankheitsvertretung habe er Großartiges geleistet.

Der evangelische Pfarrer Martin Weinreich dankte für das gute Miteinander. Kirchenpfleger Michael Wimmer blickte auf Veranstaltungen mit Pfarrer Högner zurück – etwa die Faschingsgottesdienste, die „Missionarische Woche“, „Zeit vor Gott“; genauso wie eine Predigt von Kaplan Josef in Wertach nach dem Weinfest, die mit großem Applaus bedacht worden sei. Im Namen des Laudatio-Chores dankten deren Leiterin Sabine Scholz und Karl Müller für die Wertschätzung.

