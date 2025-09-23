Allgäuer Trinkspiel „Karaffenrennen“ ist aktuell angesagt – und sorgt Experten

Auf Allgäuer Dorffesten zeichnet sich ein neuer Trend ab: „Karaffenrennen“ nennt sich ein Trinkspiel, bei dem es darum geht, als Gruppe möglichst viel Alkohol zu trinken. Ein Mediziner warnt. Mittlerweile gibt es dafür sogar eine App: Welche Gruppe wie viel getrunken hat, lässt sich online vergleichen. Entwickelt hat die App ein 25-jähriger Oberallgäuer mithilfe künstlicher Intelligenz. Zusammen mit einem Freund (22) vertreibt er die App. Allerdings habe es bislang nur eine Party als Testlauf gegeben, sagt der 25-Jährige gegenüber der Redaktion. Er bezeichnet sich und seinen Kompagnon als „Kindsköpfe“, das Projekt als „Schnapsidee“.
Neuer „Sauf“-Trend im Allgäu
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden