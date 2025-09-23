Allgäuer Trinkspiel „Karaffenrennen“ ist aktuell angesagt – und sorgt Experten

Auf Allgäuer Dorffesten zeichnet sich ein neuer Trend ab: „Karaffenrennen“ nennt sich ein Trinkspiel, bei dem es darum geht, als Gruppe möglichst viel Alkohol zu trinken. Ein Mediziner warnt. Mittlerweile gibt es dafür sogar eine App: Welche Gruppe wie viel getrunken hat, lässt sich online vergleichen. Entwickelt hat die App ein 25-jähriger Oberallgäuer mithilfe künstlicher Intelligenz. Zusammen mit einem Freund (22) vertreibt er die App. Allerdings habe es bislang nur eine Party als Testlauf gegeben, sagt der 25-Jährige gegenüber der Redaktion. Er bezeichnet sich und seinen Kompagnon als „Kindsköpfe“, das Projekt als „Schnapsidee“.

Bastian Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alkohol Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis