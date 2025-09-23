Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Trinkspiel „Karaffenrennen“ aus dem Allgäu: Trend macht Experten Sorgen

Neuer „Sauf“-Trend im Allgäu

Allgäuer Trinkspiel „Karaffenrennen“ ist aktuell angesagt – und sorgt Experten

Der Trend macht derzeit im Allgäu die Runde. Beim „Karaffenrennen“ messen sich Gruppen bei Festen, wer mehr Alkohol trinkt. Eine toxische Mischung, sagt ein Mediziner.
Von Bastian Hörmann und Matthias Matz
    • |
    • |
    • |
    Alkohol spielt auf Dorffesten meist immer eine Rolle. Derzeit macht ein neues Trinkspiel die Runde. Das „Karaffenrennen“ regt an, als Gruppe möglichst viel Alkohol zu trinken. Ein Mediziner warnt vor den Risiken.
    Alkohol spielt auf Dorffesten meist immer eine Rolle. Derzeit macht ein neues Trinkspiel die Runde. Das „Karaffenrennen“ regt an, als Gruppe möglichst viel Alkohol zu trinken. Ein Mediziner warnt vor den Risiken. Foto: Anna Schmid (Archiv)

    Auf Allgäuer Dorffesten zeichnet sich ein neuer Trend ab: „Karaffenrennen“ nennt sich ein Trinkspiel, bei dem es darum geht, als Gruppe möglichst viel Alkohol zu trinken. Ein Mediziner warnt. Mittlerweile gibt es dafür sogar eine App: Welche Gruppe wie viel getrunken hat, lässt sich online vergleichen. Entwickelt hat die App ein 25-jähriger Oberallgäuer mithilfe künstlicher Intelligenz. Zusammen mit einem Freund (22) vertreibt er die App. Allerdings habe es bislang nur eine Party als Testlauf gegeben, sagt der 25-Jährige gegenüber der Redaktion. Er bezeichnet sich und seinen Kompagnon als „Kindsköpfe“, das Projekt als „Schnapsidee“.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden