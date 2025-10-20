Feuerwehreinsatz am Klinikum Kempten - das steckt dahinter

Eine Mikrowelle hat am frühen Montagabend dazu geführt, dass die Feuerwehr Kempten mit zahlreichen Fahrzeugen zu einem Einsatz am Klinikum Kempten ausrücken musste.

Wie die Polizei der Allgäuer Zeitung bestätigte, handelte es sich glücklicherweise um einen Fehlalarm. Die Mikrowelle hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst, die wiederum direkt die Feuerwehr auf den Plan ruft, da der Alarm automatisch an die Leitstelle weitergeleitet wird.

Feuerwehr rückt zum Klinikum Kempten aus - das steckt dahinter

Da es sich bei einem Krankenhaus um ein sensibles Gebäude mit potenziell vielen gefährdeten Personen handelt, rückt die Kemptener Feuerwehr entsprechend auch mit mehr Fahrzeugen aus, als es bei anderen vergleichbaren Alarmierungen der Fall wäre.

Eine Gefahr für Menschen oder das Gebäude bestand am Montag aber zu keinem Zeitpunkt.

Klinikum Kempten: Das größte Krankenhaus im Allgäu

Das Klinikum in Kempten in der Robert-Weixler-Straße ist das größte Krankenhaus im Allgäu mit 510 Betten. Pro Jahr werden rund 27.000 Menschen behandelt.

Das Klinikum ist Teil des Klinikverbunds Allgäu, zu dem auch die Krankenhäuser in Mindelheim, Immenstadt, Ottobeuren, Sonthofen und Oberstdorf gehören.