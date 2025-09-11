Icon Menü
Gunther Schleyer aus Durach versorgt exotische Autos mit den nötigen Papieren

International gefragter Autonarr

Gunther Schleyer hat Benzin im Blut und ein Händchen für Papiere

Ein Duracher ist seit Jahrzehnten europaweit gefragter Spezialist für Nischenfahrzeuge. Vor der Zulassung von Exoten für den Straßenverkehr sind oft einige Hürden zu überwinden.
Von Jochen Sentner
    Ein Ariel Atom 4 mit dem passenden Kennzeichen und Straßenzulassung. Leichtbau und Verbrennermotor prägen den Flitzer.
    Ein Ariel Atom 4 mit dem passenden Kennzeichen und Straßenzulassung. Leichtbau und Verbrennermotor prägen den Flitzer. Foto: Rita Schleyer

    Der Faszination Automobil ist Gunther Schleyer schon als junger Spund erlegen. Die Lehre zum Kfz-Mechaniker machte er in einer Alfa-Werkstatt in der Eich. Mit 19, damals noch nicht einmal volljährig, meldete er sein erstes Gewerbe als Autohändler an. Bei der Premiere der Rallye Paris-Dakar nahm er als Sozius auf einem Motorrad teil. Es dauerte nicht lang, bis er sich für Fahrzeuge begeisterte, die man selten außerhalb von Rennstrecken sieht. Leichtbau, bevorzugt aus englischer Produktion, wurde seine Domäne als Importeur. An die offenen Caterham-Modelle aus dem Hause CCK erinnern sich viele Besucher der früheren Kemptener Autoschauen in der Innenstadt. Mit heute 70 Jahren schlägt Schleyers Herz nach wie vor für exotische Fahrzeuge. Der Duracher ist gefragt als Spezialist für deren Straßenzulassung.

