Gunther Schleyer hat Benzin im Blut und ein Händchen für Papiere

Der Faszination Automobil ist Gunther Schleyer schon als junger Spund erlegen. Die Lehre zum Kfz-Mechaniker machte er in einer Alfa-Werkstatt in der Eich. Mit 19, damals noch nicht einmal volljährig, meldete er sein erstes Gewerbe als Autohändler an. Bei der Premiere der Rallye Paris-Dakar nahm er als Sozius auf einem Motorrad teil. Es dauerte nicht lang, bis er sich für Fahrzeuge begeisterte, die man selten außerhalb von Rennstrecken sieht. Leichtbau, bevorzugt aus englischer Produktion, wurde seine Domäne als Importeur. An die offenen Caterham-Modelle aus dem Hause CCK erinnern sich viele Besucher der früheren Kemptener Autoschauen in der Innenstadt. Mit heute 70 Jahren schlägt Schleyers Herz nach wie vor für exotische Fahrzeuge. Der Duracher ist gefragt als Spezialist für deren Straßenzulassung.

Jochen Sentner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87471 Durach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis