Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Investor plant Seniorenwohen im ehemaligen Galeria-Kaufhaus in Kempten – ist das ein sinnvoller Weg?

Kempten

Zukunft des ehemaligen Galeria-Kaufhauses: Wohnen ja, aber bitte nicht ausschließlich

Debatte: Seniorenwohnungen sind vorgesehen im ehemaligen Galeria-Kaufhaus. Eine Chance für die Innenstadt, wenn die Mischung passt, findet unser Autor.
Von Jochen Sentner |
    • |
    • |
    • |
    Im ehemaligen Galeria-Kaufhaus in Kempten könnten Seniorenwohnungen entstehen.
    Im ehemaligen Galeria-Kaufhaus in Kempten könnten Seniorenwohnungen entstehen. Foto: Ralf Lienert

    Nach den Konkurs-Wirren um eines der größten Handelsunternehmen Deutschlands stehen vielerorts ehemalige Einkaufstempel leer. Das macht etwas mit den Innenstädten. Im Schatten früherer Magneten gediehen auch kleine Geschäfte und Lokale, die vom Kundenstrom profitierten. Nach längerem Leerstand der Ankergebäude verwandeln sich solche Areale. Wenn der Platzhirsch eine traurige Figur abgibt, ist das Revier drumherum anfällig auszuapern.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden