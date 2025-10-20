Jahrhunderte alter Rechtlerwald und seltene Tiere: Diese Fragen stellen sich bei Durachs Windkraft-Projekt

Schon lange will Durach ein Windkraft-Projekt auf den Weg bringen, jetzt könnte es gelingen: Drei Windräder sollen in einem Waldstück bei Bodelsberg entstehen. In seiner jüngsten Sitzung diskutierte der Gemeinderat nun die Anmerkungen, die Bürger sowie Behörden zu den Plänen einreichten. Benachbarte Moore und geschützte Tierarten waren dabei Thema. Nutzungsrechte, die auf der Jahrhunderte alten Geschichte des Duracher Ortsteils basieren, gilt es ebenfalls noch zu klären.
Drei Windräder geplant
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden