Drei Windräder geplant Jahrhunderte alter Rechtlerwald und seltene Tiere: Diese Fragen stellen sich bei Durachs Windkraft-Projekt

In einem Wald in der Nähe von Bodelsberg will die Gemeinde drei Windräder bauen. Details zum Artenschutz werden geklärt. Anwohner sorgen sich um Nutzungsrechte.