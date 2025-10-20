Icon Menü
Jahrhunderte alter Rechtlerwald und seltene Tiere: Diese Fragen stellen sich bei Durachs Windkraft-Projekt

Drei Windräder geplant

In einem Wald in der Nähe von Bodelsberg will die Gemeinde drei Windräder bauen. Details zum Artenschutz werden geklärt. Anwohner sorgen sich um Nutzungsrechte.
Von Laura Wiedemann
    Drei Windräder sollen in Durach in einem Waldstück bei Bodelsberg entstehen.
    Drei Windräder sollen in Durach in einem Waldstück bei Bodelsberg entstehen. Foto: Sven Hoppe/dpa (Symbolbild)

    Schon lange will Durach ein Windkraft-Projekt auf den Weg bringen, jetzt könnte es gelingen: Drei Windräder sollen in einem Waldstück bei Bodelsberg entstehen. In seiner jüngsten Sitzung diskutierte der Gemeinderat nun die Anmerkungen, die Bürger sowie Behörden zu den Plänen einreichten. Benachbarte Moore und geschützte Tierarten waren dabei Thema. Nutzungsrechte, die auf der Jahrhunderte alten Geschichte des Duracher Ortsteils basieren, gilt es ebenfalls noch zu klären.

