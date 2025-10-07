Icon Menü
Jugendtreff in Kempten: Neues Zentrum auf dem Lindenberg wird vorerst nicht gebaut

Stadt Kempten muss sparen

Jugendliche müssen weiter auf neuen Treffpunkt warten

Pläne für Sozialraumzentrum an der Lindenbergschule im Kemptener Osten spielen in der aktuellen Haushaltsplanung der Stadt keine Rolle mehr. Auch für einen Neubau der Kotterner Flohkiste fehlt das Geld.
Von Michael Mang
    Das Jugendzentrum Bühl ist seit 1986 ein wichtiger Treffpunkt für die Jugendlichen im Stadtteil. Doch das Gebäude ist in die Jahre gekommen.
    Das Jugendzentrum Bühl ist seit 1986 ein wichtiger Treffpunkt für die Jugendlichen im Stadtteil. Doch das Gebäude ist in die Jahre gekommen. Foto: Martina Diemand

    Es sind zwei Projekte, die für die Menschen in den Stadtteilen von großer Bedeutung sind: das Jugendzentrum in Kempten-Ost und die Kindertagesstätte „Flohkiste“ in Kottern. Dennoch spielen beide Vorhaben in der kommunalen Haushaltsplanung zunächst keine Rolle mehr, weil der Stadt das Geld fehlt. Im Investitionsplan bis zum Jahr 2029, den Sozialreferent Thomas Baier-Regnery im Jugendhilfeausschuss vorstellte, fehlen die Pläne. „Es ist ein Wermutstropfen, aber wir werden die Projekte verschieben müssen“, sagte Baier-Regnery. Die Mitglieder des Gremiums wollen das nicht akzeptieren. Einstimmig fassten sie einen Beschluss, in dem die Stadtverwaltung aufgefordert wird, doch noch die Finanzierbarkeit der Pläne zu prüfen. Die Kemptener SPD schlägt vor, für den neuen Treffpunkt in Kempten-Ost Grundstück zu verkaufen.

