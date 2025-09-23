„Karaffenrennen“: Allgäuer Trinkspiel sorgt Experten

Auf Allgäuer Dorffesten geht ein neuer Trend um: „Karaffenrennen“ nennt sich ein Spiel, bei dem es darum geht, als Gruppe möglichst viel Alkohol zu trinken. Ein Mediziner warnt.

Mittlerweile gibt es für das Spiel sogar eine App: Welche Gruppe wie viel getrunken hat, lässt sich online vergleichen. Entwickelt hat die App ein 25-jähriger Oberallgäuer mithilfe künstlicher Intelligenz. Zusammen mit einem Freund (22) vertreibt er die App. Allerdings gab es bislang nur eine Party als Testlauf, sagt der 25-Jährige gegenüber der Redaktion. Er bezeichnet sich und seinen Kompagnon als „Kindsköpfe“, das Projekt als „Schnapsidee“.

Das Spiel gibt es wohl seit etwa einem Jahr, angeblich wurde es in einem Allgäuer Festzelt erfunden, sagt der App-Entwickler, der über die Ursprünge jedoch nichts Genaues weiß. Er wirbt für das Spiel: Die Gäste haben Spaß, Veranstalter freuen sich über mehr Gäste und Umsatz - und das in Zeiten, in denen es immer aufwändiger wird, Feste zu organisieren.

Karaffenrennen im Allgäu: Dieses Trinkspiel verharmlost die Risiken von Alkohol

So positiv sehen andere den Trend nicht. „Ich war entsetzt, als ich davon hörte“, sagt Professor Markus Jäger, Ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses Kempten. Seine Einrichtung bietet unter anderem Suchtbehandlungen und Alkoholentzug an. In dem Partyspiel sieht er eine „gefährliche Verharmlosung der Droge Alkohol“. Wenn es darum geht, möglichst viel zu konsumieren, werde Alkohol zur Rauschdroge. Wenn Trinken als Selbstzweck salonfähig und dazu als Spiel präsentiert wird, erhöhe sich die Gefahr, die Kontrolle zu verlieren.

Die Folgen können gravierend sein: Sie reichen von einer akuten Alkoholvergiftung, die bis zum Tod führen kann, bis zu langfristigen Suchterkrankungen. Die wiederum bedeute für viele das berufliche und soziale Aus, berichtet Jäger. Hinzu kommen fatale Folgen für Herz, Gehirn und Leber. Seine Patienten sind zwischen 18 und 75 Jahre alt.

Das beste Mittel gegen eine solche Entwicklung sei Prävention und weniger Alkoholmissbrauch. In seiner Tätigkeit auch als Gerichtsgutachter habe er zuletzt den Eindruck gehabt, dass Phänomene wie das „Komasaufen“ zuletzt an Bedeutung verloren hatten. „Solche Saufspiele konterkarieren das.“

Wer hat das Karaffenrennen erfunden?

Auch auf dem Herbstfest in Nesselwang (Kreis Ostallgäu), das am Wochenende mit dem Bezirksfest endete, war der neue Partytrend zu beobachten. „Das ist momentan in aller Munde“, bestätigt Florian Greis, Vorsitzender des ausrichtenden Musikvereins. Von wem die Idee ursprünglich stammt, weiß auch er nicht. Gekauft werden konnte an der Bar im großen Festzelt eine Karaffe mit elf Schnäpsen. 0,2 Liter kosteten drei Euro. Cliquen, Gruppen, Vereine und Stammtische traten an, wer die meisten Karaffen schafft.

Bei den Besuchern kam das offenbar gut an: Allein an den ersten beiden Tagen des Festes mit dem Viehscheid wurden laut Online-Ranking 120 Karaffen ausgegeben. Die drei ersten Plätze hatten am Ende laut Onlinetabelle insgesamt 291 Karaffen geleert.

Auch beim Herbstfest und Viehscheid Nesselwang wurde Karaffenrennen gespielt

Greis betonte, dass man das Ganze aus Gründen des Jugendschutzes bewusst nicht hoch gehangen habe. Der entsprechende Barbereich war nur Volljährigen zugänglich, zwei Sicherheitsmitarbeiter waren nur hierfür abgestellt. Neben der Gaudi sprachen für Greis auch ganz praktische Gründe dafür, Karaffen anzubieten. „Für uns ist es eine Arbeitserleichterung, eine Karaffe statt zehn Bechern rauszugeben.“

Auch der 25-jährige App-Entwickler zeigt sich einsichtig angesichts der Risiken. Das Spiel müsse keinesfalls nur mit Alkohol gespielt werden, zum Beispiel auch Pommes könnten in die Wertung zählen oder gesammelte Müllsäcke. Allerdings, räumt er ein: „Größtenteils geht es um Alkohol.“