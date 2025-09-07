Icon Menü
Keines der Kinder will das Familienunternehmen übernehmen? Diese Lösung hat die Druckerei Diet aus Altusried gefunden.

Familienunternehmen im Allgäu

Keines der Kinder will die Firma übernehmen? Diese Lösung hat ein Betrieb aus Altusried gefunden

Ein Familienunternehmen in fremde Hände zu geben, fällt nicht leicht. Vor dieser Herausforderung stand die Druckerei X. Diet. Was IHK und Handwerkskammer raten.
Von Kerstin Futschik
    Das Team der Rauchzeichen GmbH, vormals Druckerei X. Diet (von links): Helga Herb, Carina Mayer, Melanie Sauter, Florian Fehnle, Hans-Peter Gorbach (geschäftsführender Gesellschafter), Andrea Dreier, Martina Herb und Martina Schmidt-Klüpfel.
    Das Team der Rauchzeichen GmbH, vormals Druckerei X. Diet (von links): Helga Herb, Carina Mayer, Melanie Sauter, Florian Fehnle, Hans-Peter Gorbach (geschäftsführender Gesellschafter), Andrea Dreier, Martina Herb und Martina Schmidt-Klüpfel. Foto: Melanie Keller

    Das Allgäu ist geprägt von mittelständischen Familienunternehmen – deren Geschichte teilweise weit zurückreicht. „Früher war das oft so, dass die Kinder dieser Familien alle den gleichen Beruf gelernt haben“, sagt Helga Herb. Heutzutage gehen die Kinder oft eigene Wege. Was also soll passieren mit der Firma, in die man so viele Jahre so viel Herzblut gesteckt hat? Herb ist die Urenkelin des Gründers der Druckerei X. Diet in Altusried. Sie hat für ihr Unternehmen eine Lösung gefunden.

