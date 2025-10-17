Elfjähriger mit getuntem E-Scooter viel zu schnell unterwegs - nicht nur er wird angezeigt

Eine Polizeistreife hat am Mittwochnachmittag in Kempten (Stadtteil Thingers) einen 11-jährigen Jungen auf einem getunten E-Scooter erwischt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Junge mit viel zu hoher Geschwindigkeit.

Es soll sich herausgestellt haben, dass der Scooter mit einer Geschwindigkeit von 45 Kilometer pro Stunde fuhr. Erlaubt sind jedoch gerade mal 20 Kilometer pro Stunde.

Der E-Scooter hätte im Straßenverkehr gar nicht gefahren werden dürfen

Für den Roller soll es zudem weder Betriebserlaubnis noch Versicherungsschutz geben. Ihn im öffentlichen Straßenverkehr zu benutzen, ist somit verboten.

Die Eigentümerin des besagten E-Scooters ist die 28-jährige Mutter des Jungen. Sowohl er als auch sie werden der Polizei Kempten zufolge wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Delikte angezeigt.

Lesen Sie auch: E-Scooter: Darf man sie bald nur noch mit Führerschein fahren?