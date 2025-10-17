Icon Menü
Kempten: 11-jähriges Kind mit getuntem E-Scooter viel zu schnell unterwegs - er und seine Mutter angezeigt

Ohne Fahrerlaubnis

Elfjähriger mit getuntem E-Scooter viel zu schnell unterwegs - nicht nur er wird angezeigt

Ein Junge im Alter von 11 Jahren ist am Mittwoch in Kempten mit einem getunten E-Scooter gefahren. Viel zu schnell war er unterwegs - und zudem ohne Erlaubnis.
Von Luca Riedisser
    • |
    • |
    • |
    Viel zu schnell und verbotenerweise fuhr ein Junge in Kempten mit einem E-Scooter.
    Viel zu schnell und verbotenerweise fuhr ein Junge in Kempten mit einem E-Scooter. Foto: Christian Charisius, dpa (Symbolbild)

    Eine Polizeistreife hat am Mittwochnachmittag in Kempten (Stadtteil Thingers) einen 11-jährigen Jungen auf einem getunten E-Scooter erwischt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Junge mit viel zu hoher Geschwindigkeit.

    Es soll sich herausgestellt haben, dass der Scooter mit einer Geschwindigkeit von 45 Kilometer pro Stunde fuhr. Erlaubt sind jedoch gerade mal 20 Kilometer pro Stunde.

    Der E-Scooter hätte im Straßenverkehr gar nicht gefahren werden dürfen

    Für den Roller soll es zudem weder Betriebserlaubnis noch Versicherungsschutz geben. Ihn im öffentlichen Straßenverkehr zu benutzen, ist somit verboten.

    Die Eigentümerin des besagten E-Scooters ist die 28-jährige Mutter des Jungen. Sowohl er als auch sie werden der Polizei Kempten zufolge wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Delikte angezeigt.

    Lesen Sie auch: E-Scooter: Darf man sie bald nur noch mit Führerschein fahren?

