Kein Baubeginn: Wieso passiert nichts am ehemaligen Kreiskrankenhaus in Kempten?

Dem privaten Wohnungsbau fehlt der Schwung. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach eigenen vier Wänden gerade in der Innenstadt enorm hoch. Dem Kemptener Markt täten 100 zusätzliche Einheiten gut, da sind sich Fachleute und Laien einig. Entsprechend oft wird geschielt auf ein Objekt, das genau dieses Volumen in bevorzugter Lage verspricht. Es geht um den Kopfbau des ehemaligen Kreiskrankenhauses. Rechtlich ist alles eingetütet. Doch der Baubeginn lässt weiter auf sich warten.

