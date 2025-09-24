Emotional eng mit Kempten verbunden

Die Identität Kemptens schärfen und die Stärken der Stadt nutzen – das ist das Ziel eines Markenbildungsprozesses, den die Stadtmarketing-Gesellschaft angestoßen hat. Anfang August waren Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste eingeladen, sich in einer Online-Befragung einzubringen. Wie fühlt sich Kempten an und wie wollen die Kemptener wahrgenommen werden? Über 1000 Menschen haben mitgemacht.

