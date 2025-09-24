Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Kempten will seine Identität schärfen. So sehen die Bürger ihre Stadt.

Kempten entwickelt neue Marken-Identität

Emotional eng mit Kempten verbunden

Wie steht es um die Identität der Stadt? Ergebnisse einer Bürgerumfrage sollen einfließen in den Markenbildungsprozess.
Von Jochen Sentner
    • |
    • |
    • |
    Die Stadt will eine neue Marke für Kempten entwickeln. Erste Ergebnisse aus einer Bürgerbefragung liegen jetzt vor.
    Die Stadt will eine neue Marke für Kempten entwickeln. Erste Ergebnisse aus einer Bürgerbefragung liegen jetzt vor. Foto: Ralf Lienert

    Die Identität Kemptens schärfen und die Stärken der Stadt nutzen – das ist das Ziel eines Markenbildungsprozesses, den die Stadtmarketing-Gesellschaft angestoßen hat. Anfang August waren Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste eingeladen, sich in einer Online-Befragung einzubringen. Wie fühlt sich Kempten an und wie wollen die Kemptener wahrgenommen werden? Über 1000 Menschen haben mitgemacht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden