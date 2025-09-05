Icon Menü
Kemptener Nahverkehr startet nach langen Vorbereitungen mit neuem Liniensystem

Öffentlicher Nahverkehr in Kempten

Am Montag startet in Kempten der neue ÖPNV: Das erwartet die Bürger

Ab 8. September rollen die Busse auf neuen Linien. Die Achse zwischen Hauptbahnhof und Zentrum wird gestärkt. Worauf sich die Fahrgäste einstellen können.
Von Jochen Sentner
    Am Montag, 8. September , startet der öffentliche Nahverkehr in Kempten ein neues Liniensystem.
    Am Montag, 8. September , startet der öffentliche Nahverkehr in Kempten ein neues Liniensystem. Foto: Ralf Lienert

    Bei den Verantwortlichen ist ein gewisses Kribbeln schon herauszuhören. Nach vielen Monaten der Vorbereitung startet am Montag, 8. September, der neue öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Kempten. Aus aktuell 14 Stadtbus-Linien werden künftig elf. Dabei bleiben die Ringbus-Linien R7 und R8 wichtiger Bestandteil des Netzes und verkehren auf der gewohnten Strecke weiterhin im 20-Minuten-Takt. Größter Vorteil für die Kundinnen und Kunden laut Kemptener Verkehrsbetrieben (KVB): Das restliche Netz biete in Zukunft mehr Umsteigemöglichkeiten auf den Ringbus und verkürze damit die Wartezeiten.

