Zukunft des ehemaligen Galeria-Kaufhauses: Wohnen ja, aber bitte nicht ausschließlich

Nach den Konkurs-Wirren um eines der größten Handelsunternehmen Deutschlands stehen vielerorts ehemalige Einkaufstempel leer. Das macht etwas mit den Innenstädten. Im Schatten früherer Magneten gediehen auch kleine Geschäfte und Lokale, die vom Kundenstrom profitierten. Nach längerem Leerstand der Ankergebäude verwandeln sich solche Areale. Wenn der Platzhirsch eine traurige Figur abgibt, ist das Revier drumherum anfällig auszuapern.

