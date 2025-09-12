Ferienspaß im Kreislehrgarten

75 Kinder folgten der Einladung des Kreisverbands Oberallgäu zum Jugendtag in den Kreislehrgarten in Sulzberg. Unbeeindruckt vom Regenwetter beteiligten sie sich gut gelaunt und fröhlich an dem vom großen Helferteam vorbereiteten, vielseitigen Programm. Beim Modellieren von Blüten aus Bindedraht, beim Bepflanzen und Gestalten von Tontöpfen mit verschiedenen Sukkulenten oder beim Bemalen von Glasfaserblumen zeigten sie ihre fast grenzenlose Kreativität.

(Roswitha Weißenbach)

