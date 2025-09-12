Icon Menü
Kreative Erlebnisse für Kinder: Lebendiger Jugendtag im Kreislehrgarten Sulzberg begeistert 75 Teilnehmer trotz Regen!

Sulzberg

Ferienspaß im Kreislehrgarten

Oberallgäuer Gartenbauvereine veranstalten Jugendtag in Sulzberg für zahlreiche Kinder.
Von Roswitha Weißenbach
    Jugendtag im Kreislehrgarten
    Jugendtag im Kreislehrgarten Foto: Roman Landerer

    75 Kinder folgten der Einladung des Kreisverbands Oberallgäu zum Jugendtag in den Kreislehrgarten in Sulzberg. Unbeeindruckt vom Regenwetter beteiligten sie sich gut gelaunt und fröhlich an dem vom großen Helferteam vorbereiteten, vielseitigen Programm. Beim Modellieren von Blüten aus Bindedraht, beim Bepflanzen und Gestalten von Tontöpfen mit verschiedenen Sukkulenten oder beim Bemalen von Glasfaserblumen zeigten sie ihre fast grenzenlose Kreativität.

    (Roswitha Weißenbach)

