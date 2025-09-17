Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Le Tre Donne: So nennen sich die Sängerinnen Andrea Jörg, Eva-Maria Hartmann und Monika Zens

Neues Gesangstrio: „Le Tre Donne“

Über alle Grenzen hinweg: Drei Allgäuer Sängerinnen spüren in Liedern der Liebe nach

Die Sopranistinnen Andrea Jörg und Eva-Maria Hartmann sowie die Mezzosopranistin Monika Zens bilden das Trio „Le Tre Donne“. In Kempten geben sie ihr Debütkonzert.
Von Michael Dumler
    • |
    • |
    • |
    Zum Gesangstrio „Le Tre Donne“ haben sich zusammengeschlossen: (von links) Eva-Maria Hartmann, Monika Zens und Andrea Jörg.
    Zum Gesangstrio „Le Tre Donne“ haben sich zusammengeschlossen: (von links) Eva-Maria Hartmann, Monika Zens und Andrea Jörg. Foto: Martina Diemand

    Gesucht und gefunden: Unter dem Namen „Le Tre Donne“ (Die drei Damen) haben sich die drei Allgäuer Sängerinnen Eva-Maria Hartmann (Wiggensbach), Andrea Jörg (Oberschwarzenberg) und Monika Zens (Kempten) zusammengetan und ein gemeinsames Crossover-Liedprogramm erarbeitet. Bei ihrem Debüt-Konzert am Samstag, 27. September, im Schönen Saal der Kemptener Sing- und Musikschule werden sie von der Kemptener Pianistin Annette Naumann begleitet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden