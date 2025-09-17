Über alle Grenzen hinweg: Drei Allgäuer Sängerinnen spüren in Liedern der Liebe nach

Gesucht und gefunden: Unter dem Namen „Le Tre Donne“ (Die drei Damen) haben sich die drei Allgäuer Sängerinnen Eva-Maria Hartmann (Wiggensbach), Andrea Jörg (Oberschwarzenberg) und Monika Zens (Kempten) zusammengetan und ein gemeinsames Crossover-Liedprogramm erarbeitet. Bei ihrem Debüt-Konzert am Samstag, 27. September, im Schönen Saal der Kemptener Sing- und Musikschule werden sie von der Kemptener Pianistin Annette Naumann begleitet.
Neues Gesangstrio: „Le Tre Donne“
