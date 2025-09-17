Neues Gesangstrio: „Le Tre Donne“ Über alle Grenzen hinweg: Drei Allgäuer Sängerinnen spüren in Liedern der Liebe nach

Die Sopranistinnen Andrea Jörg und Eva-Maria Hartmann sowie die Mezzosopranistin Monika Zens bilden das Trio „Le Tre Donne“. In Kempten geben sie ihr Debütkonzert.