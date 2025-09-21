Mann bedroht Autofahrer in Kempten mit Messer

Eine Gruppe junger Männer wurde in Kempten von einem 38-Jährigen in Kempten mit einem Messer bedroht. Das teilte die Polizei mit.

Die Männer waren demnach in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr morgens auf der Suche nach einem Parkplatz vor einer Diskothek. Dort kam ihnen der Täter mit einem Messer bewaffnet entgegen und gestikulierte bedrohlich in Richtung der Männer im Auto.

Autofahrer ruft nach Bedrohung in Kempten die Polizei

Diese fuhren daraufhin davon und der Fahrer des Autos rief die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, trafen sie den 38-Jährigen an. Da er den Anweisungen der Beamten nicht nachkam, auf Ansprache nicht reagierte und davon ausgegangen werden musste, dass er das Messer noch bei sich trug, wurde er „mit unmittelbarem Zwang zu Boden gebracht und gefesselt“, so die Polizei.

Zunächst brachten die Polizisten den Mann zur Klärung der Identität auf die Wache der Polizeiinspektion Kempten. Von dort wurde er auf Grund Fremdgefährdung in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht. Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen Bedrohung ermittelt.