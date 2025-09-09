Kommunalwahl 2026: Ein weiterer Kandidat für das Bürgermeisteramt in Haldenwang steht fest

Im Juni hatte der Börwanger Martin Fackler angekündigt, eine neue, unabhängige Liste aufzustellen, um so bei der Kommunalwahl 2026 den einen oder anderen Sitz im Gemeinderat zu erobern. Drei Monate später sind diese Ideen konkreter: „Wir Unsere Gemeinde (WUG)“ nennt sich die Gruppierung. „Wie es aussieht, bringen wir aus dem Stand 16 Bewerberinnen und Bewerber für die Liste zusammen“, sagt der 43-Jährige. Nach vielen Gesprächen mit Familie, Freunden und Unterstützern sind inzwischen auch seine Ziele höher gesteckt: Fackler kandidiert nach anfänglicher Skepsis nun doch für das Amt des Bürgermeisters.
Börwanger tritt an
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden