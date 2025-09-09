Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Kommunalwahl 2026 im Oberallgäu: Martin Fackler will Bürgermeister in Haldenwang werden

Börwanger tritt an

Kommunalwahl 2026: Ein weiterer Kandidat für das Bürgermeisteramt in Haldenwang steht fest

In Haldenwang tritt ein bekanntes Gesicht für die neue Liste „Wir Unsere Gemeinde“ an. Was den 43-Jährigen zur Kandidatur bewogen hat.
Von Jochen Sentner
    • |
    • |
    • |
    Martin Fackler kandidiert bei der Bürgermeisterwahl in Haldenwang.
    Martin Fackler kandidiert bei der Bürgermeisterwahl in Haldenwang. Foto: Martina Diemand

    Im Juni hatte der Börwanger Martin Fackler angekündigt, eine neue, unabhängige Liste aufzustellen, um so bei der Kommunalwahl 2026 den einen oder anderen Sitz im Gemeinderat zu erobern. Drei Monate später sind diese Ideen konkreter: „Wir Unsere Gemeinde (WUG)“ nennt sich die Gruppierung. „Wie es aussieht, bringen wir aus dem Stand 16 Bewerberinnen und Bewerber für die Liste zusammen“, sagt der 43-Jährige. Nach vielen Gesprächen mit Familie, Freunden und Unterstützern sind inzwischen auch seine Ziele höher gesteckt: Fackler kandidiert nach anfänglicher Skepsis nun doch für das Amt des Bürgermeisters.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden