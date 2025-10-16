Icon Menü
Messe "MeineZukunft!“: Firmen stellen sich am Samstag in der Big Box vor

Berufsmesse

Messe "MeineZukunft!": Firmen stellen sich am Samstag in der Big Box vor

Angestellte können sich bei der Messe „MeineZukunft!“ am Samstag in der Big Box Kempten über Karrieremöglichkeiten informieren.
Von Bastian Hörmann
    Neue Impulse für Karriere, Neuorientierung und Weiterbildung: Bei der Messe „MeineZukunft!“ am Samstag in der Big Box in Kempten stellen sich etwa 60 Firmen vor. Außerdem gibt es Vorträge und Rahmenprogramm.
    Neue Impulse für Karriere, Neuorientierung und Weiterbildung: Bei der Messe „MeineZukunft!" am Samstag in der Big Box in Kempten stellen sich etwa 60 Firmen vor. Außerdem gibt es Vorträge und Rahmenprogramm. Foto: Christin Klose, dpa

    Am Samstag, 18. Oktober, findet in der Kemptener Big Box die Karrieremesse „MeineZukunft!“ statt. Laut Veranstalter richtet sie sich an verschiedene Zielgruppen.

    Etwa 60 Firmen präsentieren sich Besucherinnen und Besuchern, die sich beruflich neu orientieren möchten, sowie Fach- und Führungskräften, die einen Umzug in die Umgebung planen. Auch Hochschulabsolventen und Studierende, die auf der Suche nach Praktika oder Abschlussarbeiten sind, finden laut Veranstalter Informationen. Zudem spricht die Messe Angestellte an, die nach Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen suchen, sowie Fachkräfte, die den nächsten Karriereschritt planen.

    Beruf und Karriere: Bei der Messe „Meine Zukunft!“ stellen sich am Samstag in der Kemptener Big Box Unternehmen vor

    Abgerundet wird die Messe durch ein Rahmenprogramm – beispielsweise mit Coach-Gesprächen – und Vorträgen etwa zum Thema Karriere-Planung. Einlass ab 10 Uhr, der Eintritt ist kostenfrei. Weitere Informationen zu Programm und Ausstellenden unter www.meinezukunft.ag/allgaeu/besucher

