Michel Friedman warnt: „Die Demokratie zerbröselt vor unseren Augen“

Die Verzweiflung von Michel Friedman ist groß. Oft schimmert sie an diesem Abend im Kemptener Stadttheater durch. Etwa wenn er darüber spricht, wie sehr die freiheitliche Demokratie in Deutschland in Gefahr ist. Oder wenn er vor der „rechtsextremen und antidemokratischen Partei“ namens AfD warnt. Friedman sorgt sich um die Zukunft unseres politischen Systems. Und er kann darüber wortgewaltig und reflektiert, aber auch streitlustig sprechen. Worauf die rund 400 Besucherinnen und Besucher am Ende mit Beifall im Stehen reagieren.

