Michel Friedman warnt in Kempten: „Die Demokratie zerbröselt vor unseren Augen“

Lesung und Gespräch in Kempten

Michel Friedman warnt: „Die Demokratie zerbröselt vor unseren Augen“

Publizist Michel Friedman ist in höchster Sorge um die Demokratie in Deutschland und hat ein Buch darüber geschrieben. Bei der Vorstellung in Kempten findet er drastische Worte.
Von Klaus-Peter Mayr
    Sieht die Demokratie in Gefahr: Michel Friedman bei seiner Lesung in Kempten.
    Sieht die Demokratie in Gefahr: Michel Friedman bei seiner Lesung in Kempten. Foto: Ralf Lienert

    Die Verzweiflung von Michel Friedman ist groß. Oft schimmert sie an diesem Abend im Kemptener Stadttheater durch. Etwa wenn er darüber spricht, wie sehr die freiheitliche Demokratie in Deutschland in Gefahr ist. Oder wenn er vor der „rechtsextremen und antidemokratischen Partei“ namens AfD warnt. Friedman sorgt sich um die Zukunft unseres politischen Systems. Und er kann darüber wortgewaltig und reflektiert, aber auch streitlustig sprechen. Worauf die rund 400 Besucherinnen und Besucher am Ende mit Beifall im Stehen reagieren.

