Microgreeens: Start-up „Maigrün“ züchtet das neue Superfood in Lauben

Microgreens im Oberallgäu

Dieses neue Superfood wird jetzt auch im Allgäu gezüchtet

Kerstin und Maria Heuson haben „Maigrün“ gegründet. Worauf sie bei ihren Minipflänzchen besonderen Wert legen.
Von Jochen Sentner
    Microgreens pflanzen Kerstin (links) und Maria Heuson in Lauben an. Die Pflänzchen gedeihen in wieder verwertbaren Schalen in Regalen.
    Microgreens pflanzen Kerstin (links) und Maria Heuson in Lauben an. Die Pflänzchen gedeihen in wieder verwertbaren Schalen in Regalen. Foto: Martina Diemand

    22 Grad, 60 Prozent Luftfeuchtigkeit und 16 Stunden Licht am Tag – das sind die idealen Bedingungen für die Anzucht. Samen von Radieschen, Sonnenblumen oder Brokkoli kommen in einer Schale auf ein Hanfvlies. Dort wurzeln sie und keimen aus, wenn sie behutsam gegossen werden. Je nach Pflanzenart ist binnen weniger Tage Erntezeit. Was dann auf den Teller kommt, heißt neudeutsch Microgreens.

