Dieses neue Superfood wird jetzt auch im Allgäu gezüchtet

22 Grad, 60 Prozent Luftfeuchtigkeit und 16 Stunden Licht am Tag – das sind die idealen Bedingungen für die Anzucht. Samen von Radieschen, Sonnenblumen oder Brokkoli kommen in einer Schale auf ein Hanfvlies. Dort wurzeln sie und keimen aus, wenn sie behutsam gegossen werden. Je nach Pflanzenart ist binnen weniger Tage Erntezeit. Was dann auf den Teller kommt, heißt neudeutsch Microgreens.
Microgreens im Oberallgäu
