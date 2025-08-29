Millionen Jahre alte Haifischzähne auf den Müll? Das ist der Grund

Knapp 2,5 Zentimeter lang war der größte Haifischzahn, den Klaus Bilgram – wie die meisten seiner Fossilien – selbst gefunden hat. Beim Wandern auf dem Grünten oder im Gebiet Sulzberg ist der leidenschaftliche Angler auf Meeresmolasse aufmerksam geworden. Das ist eine am Alpenrand vorkommende Sandstein-Formation, die Millionen Jahre alte organische Überreste von Lebewesen enthalten kann. Durch Erdplattenverschiebungen kommt sie im Allgäu an die Oberfläche. Bilgram informierte sich genauer und schnell war seine Liebe für das Sammeln von Urzeit-Überbleibseln geweckt. Ungefähr zehn Jahre lang suchte er auf seinen Wander-Touren nach Fossilien.
Hobbysammler aus Kempten
