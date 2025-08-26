Neuer Markt am alten Standort: Nach 16 Monaten gibt es hier im Allgäu wieder einen Rewe

„Mitte 2025“ war doch etwas optimistisch für die Neueröffnung des Rewe in Sankt Mang. Jetzt aber endet nach 16 Monaten die Geduldsprobe für Kundinnen und Kunden des Nahversorgers an der Magnusstraße. Am Donnerstag um 9 Uhr öffnet der neu errichtete Markt. Kaufmann Thomas Kunkel und sein 35-köpfiges Team haben 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche umstrukturiert mit einem besonderen Blick auf die Frischesortimente.
Einzelhandel im Allgäu
