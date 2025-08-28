Icon Menü
Neubau des Rewe-Markts eröffnet am Donnerstag (26. August) in Kempten-Sankt Mang

Einzelhandel im Allgäu

Neuer Markt am alten Standort: Nach 16 Monaten gibt es hier im Allgäu wieder einen Rewe

Die Filiale an der Magnusstraße in Sankt Mang feiert in dieser Woche ihre langersehnte Wiedereröffnung. Diese Neuerungen erwartet die Kunden.
Von Jochen Sentner
    Der neue Rewe-Markt in Sankt Mang eröffnet am Donnerstag, 28. August, um 9 Uhr.
    Der neue Rewe-Markt in Sankt Mang eröffnet am Donnerstag, 28. August, um 9 Uhr. Foto: Matthias Becker

    „Mitte 2025“ war doch etwas optimistisch für die Neueröffnung des Rewe in Sankt Mang. Jetzt aber endet nach 16 Monaten die Geduldsprobe für Kundinnen und Kunden des Nahversorgers an der Magnusstraße. Am Donnerstag um 9 Uhr öffnet der neu errichtete Markt. Kaufmann Thomas Kunkel und sein 35-köpfiges Team haben 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche umstrukturiert mit einem besonderen Blick auf die Frischesortimente.

