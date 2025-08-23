Icon Menü
Neue Brücke für Radfahrer zwischen Durach und Sulzberg

Mehr Sicherheit für Radfahrer

Neue Radlerbrücke zwischen Durach und Sulzberg

Damit Radfahrer sicherer über die Autobahn gelangen, wird zwischen Durach und Sulzberg aktuell eine neue Brücke gebaut. Wann sie fertig sein soll.
Von Ralf Lienert
    Zwischen Durach und Sulzberg entsteht aktuell eine neue Brücke für Radfahrerinnen und Radfahrer. Foto: Ralf Lienert

    Eine neue Brücke für Fußgänger und Radfahrerinnen entsteht gerade zwischen Sulzberg und Durach, um die Situation in der Nähe der Autobahnanschlussstelle sicherer zu gestalten. Auch wenn das Bauwerk für Laien schon nahezu fertiggestellt wirkt, ist noch einiges zu tun, teilt das Landratsamt Oberallgäu mit. Die Arbeiten sollen bis Spätherbst 2025 abgeschlossen sein: „Es wird immer wieder kleinere Einschränkungen des Verkehrs geben. Zuletzt werden im Herbst noch Vollsperrungen für den Einbau der Asphaltdeckschicht notwendig sein.“

