Neue Radlerbrücke zwischen Durach und Sulzberg

Eine neue Brücke für Fußgänger und Radfahrerinnen entsteht gerade zwischen Sulzberg und Durach, um die Situation in der Nähe der Autobahnanschlussstelle sicherer zu gestalten. Auch wenn das Bauwerk für Laien schon nahezu fertiggestellt wirkt, ist noch einiges zu tun, teilt das Landratsamt Oberallgäu mit. Die Arbeiten sollen bis Spätherbst 2025 abgeschlossen sein: „Es wird immer wieder kleinere Einschränkungen des Verkehrs geben. Zuletzt werden im Herbst noch Vollsperrungen für den Einbau der Asphaltdeckschicht notwendig sein.“

