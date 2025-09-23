Digitaler Stadtgutschein soll Handel in Kempten stärken

Einen neuen digitalen Stadtgutschein führt das City Managment Kempten (CM) ein. Das neue System, das eine App und aufladbare Chipkarten unterstützt, ersetzt die „Schexs in the City“, die seit 2007 im Einsatz waren und in den vergangenen 18 Jahren rund vier Millionen Euro im Wirtschaftskreislauf Kemptens gehalten haben. Von einer „Erfolgsgeschichte“ sprach der CM-Vorstandsvorsitzende Dietmar Wolz. „Doch es wurde Zeit für eine Weiterentwicklung.“ Jetzt wurde die neue „Kemptner City Card“ im Rathaus erstmals vorgestellt. Oberbürgermeister Thomas Kiechle nannte die Umstellung einen „mutigen und wichtigen Schritt“. Am 27. September startet der Verkauf der neuen Karten. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

