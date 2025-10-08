Klinik-Mitarbeiter und Studenten wohnen am Calgeerpark

Die ersten Wäscheleinen hängen auf den Balkonen, aus den Küchen duftet es nach Essen und auf dem Parkplatz stehen Autos - in die zwei neuen Wohnhäuser am Calgeerpark ist Leben eingekehrt. Nach zwölfmonatiger Bauzeit hat die Sozialbau die 68 neuen Apartments auf dem Grundstück des ehemaligen Fachsanitätszentrums der Bundeswehr am Haubensteigweg fertiggestellt. So konnten die neuen Wohnungen ab dem 1. Oktober bezogen werden, in denen seit wenigen Tagen Studenten und Pflegekräfte leben.

