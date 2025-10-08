Icon Menü
Neue Wohnungen in Kempten: Häuser für Studenten und Pflegekräfte am Calgeerpark

Wohnen in Kempten

Klinik-Mitarbeiter und Studenten wohnen am Calgeerpark

Die 68 neuen Wohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Fachsanitätszentrums am Haubensteigweg sind nach einem Jahr Bauzeit fertig. Die Mieter sind bereits eingezogen.
Von Michael Mang
    • |
    • |
    • |
    Ein Mitarbeitergebäude für das Klinikum mit 50 Wohnungen ist am Calgeerpark in Kempten entstanden. Im Nebengebäude wohnen Studenten.
    Ein Mitarbeitergebäude für das Klinikum mit 50 Wohnungen ist am Calgeerpark in Kempten entstanden. Im Nebengebäude wohnen Studenten. Foto: Ralf Lienert

    Die ersten Wäscheleinen hängen auf den Balkonen, aus den Küchen duftet es nach Essen und auf dem Parkplatz stehen Autos - in die zwei neuen Wohnhäuser am Calgeerpark ist Leben eingekehrt. Nach zwölfmonatiger Bauzeit hat die Sozialbau die 68 neuen Apartments auf dem Grundstück des ehemaligen Fachsanitätszentrums der Bundeswehr am Haubensteigweg fertiggestellt. So konnten die neuen Wohnungen ab dem 1. Oktober bezogen werden, in denen seit wenigen Tagen Studenten und Pflegekräfte leben.

