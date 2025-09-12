Neuer Nahverkehr in Kempten: Busse kommen gut aus den Startlöchern

Überraschende Stehzeiten am Hauptbahnhof, Verwirrung an einzelnen Haltestellen, Austüfteln neuer Verbindungen – all das hat die Umstellung auf den neuen Nahverkehr in Kempten nach sich gezogen. Auf Online-Kanälen und in Zuschriften an die Redaktion machen manche Fahrgäste ihrem Ärger Luft. Allerdings: Die Beschwerden halten sich aus Sicht der Verantwortlichen in einem überschaubaren Maß. Auf einzelne Kritikpunkte werde sofort reagiert. Manches behalte man im Fokus, gerade mit Blick auf den Schülerverkehr, der kommende Woche wieder startet.
Neuer Nahverkehr in Kempten
