Neuer Nahverkehr in Kempten: Busse kommen gut aus den Startlöchern

Einzelne Klagen nach der umfassenden Umstellung der Fahrpläne betreffen Wartezeiten und Haltestellen, die nicht angefahren wurden. Spannung vor dem Berufs- und Schülerverkehr.