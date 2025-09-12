Icon Menü
Neuer Nahverkehr in Kempten: Erste Bilanz zu Buslinien fällt positiv aus

Neuer Nahverkehr in Kempten

Neuer Nahverkehr in Kempten: Busse kommen gut aus den Startlöchern

Einzelne Klagen nach der umfassenden Umstellung der Fahrpläne betreffen Wartezeiten und Haltestellen, die nicht angefahren wurden. Spannung vor dem Berufs- und Schülerverkehr.
Von Jochen Sentner
    Seit Montag fahren die Busse auf neuen Linien durch Kempten. An der Haltestelle Zentrum informiert Personal auch an diesem Samstag, 13. September, über die neuen Fahrpläne.
    Seit Montag fahren die Busse auf neuen Linien durch Kempten. An der Haltestelle Zentrum informiert Personal auch an diesem Samstag, 13. September, über die neuen Fahrpläne.

    Überraschende Stehzeiten am Hauptbahnhof, Verwirrung an einzelnen Haltestellen, Austüfteln neuer Verbindungen – all das hat die Umstellung auf den neuen Nahverkehr in Kempten nach sich gezogen. Auf Online-Kanälen und in Zuschriften an die Redaktion machen manche Fahrgäste ihrem Ärger Luft. Allerdings: Die Beschwerden halten sich aus Sicht der Verantwortlichen in einem überschaubaren Maß. Auf einzelne Kritikpunkte werde sofort reagiert. Manches behalte man im Fokus, gerade mit Blick auf den Schülerverkehr, der kommende Woche wieder startet.

