NS-Ausstellung: Theo Waigel will für Demokratie und Menschenrechte kämpfen

Mit sehr nachdenklichen Gedanken ist die neue Ausstellung zur NS-Zeit in Kempten eröffnet worden. Die Redner, darunter Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel, Initiatorin Veronika Heilmannseder und Kemptens Oberbürgermeister Thomkas Kiechle, plädierten eindringlich dafür, sich an die Zeit des Nationalsozialismus‘ zu erinnern, aus der Geschichte zu lernen und wachsam zu bleiben angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen. Bis zum 9. November 2025 läuft in der sogenannten Kälberhalle neben der Allgäuhalle eine umfassende, facettenreiche Ausstellung mit dem Titel „Butter, Vieh, Vernichtung – Nationalsozialismus und Landwirtschaft im Allgäu“. Dazu gibt es begleitende Veranstaltungen, etwa eine Podiumsdiskussion zur Erinnerungskultur am 10. Oktober.

