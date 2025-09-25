Icon Menü
NS-Ausstellung in Kempten: Theo Waigel verspricht, für Demokratie und Menschenrechte zu kämpfen

NS-Zeit im Allgäu

NS-Ausstellung: Theo Waigel will für Demokratie und Menschenrechte kämpfen

NS-Ausstellung in der Allgäuhalle Kempten: Bei der Eröffnung plädieren Redner dafür, aus Geschichte zu lernen und wachsam zu sein angesichts der Demokratie-Feinde.
Von Klaus-Peter Mayr
    • |
    • |
    • |
    Auch die Jugendorganisationen der Nazis thematisiert die Ausstellung „Nationalsozialismus und Landwirtschaft im Allgäu“.
    Auch die Jugendorganisationen der Nazis thematisiert die Ausstellung „Nationalsozialismus und Landwirtschaft im Allgäu“. Foto: Martina Diemand

    Mit sehr nachdenklichen Gedanken ist die neue Ausstellung zur NS-Zeit in Kempten eröffnet worden. Die Redner, darunter Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel, Initiatorin Veronika Heilmannseder und Kemptens Oberbürgermeister Thomkas Kiechle, plädierten eindringlich dafür, sich an die Zeit des Nationalsozialismus‘ zu erinnern, aus der Geschichte zu lernen und wachsam zu bleiben angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen. Bis zum 9. November 2025 läuft in der sogenannten Kälberhalle neben der Allgäuhalle eine umfassende, facettenreiche Ausstellung mit dem Titel „Butter, Vieh, Vernichtung – Nationalsozialismus und Landwirtschaft im Allgäu“. Dazu gibt es begleitende Veranstaltungen, etwa eine Podiumsdiskussion zur Erinnerungskultur am 10. Oktober.

