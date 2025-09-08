Heute starten in Kempten die neuen Buslinien und Fahrpläne - das erwartet die Fahrgäste

Bei den Verantwortlichen ist ein gewisses Kribbeln schon herauszuhören. Nach vielen Monaten der Vorbereitung startet am Montag, 8. September, der neue öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Kempten. Aus aktuell 14 Stadtbus-Linien werden künftig elf. Dabei bleiben die Ringbus-Linien R7 und R8 wichtiger Bestandteil des Netzes und verkehren auf der gewohnten Strecke weiterhin im 20-Minuten-Takt.
Neuer ÖPNV in Kempten
