Neuer ÖPNV in Kempten Heute starten in Kempten die neuen Buslinien und Fahrpläne - das erwartet die Fahrgäste

Ab 8. September rollen die Busse auf neuen Linien. Die Achse zwischen Hauptbahnhof und Zentrum wird gestärkt. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.