Kempten investiert 1,6 Millionen in Parkplatz am Ostbahnhof – doch kaum jemand parkt dort

Mit einer großen Eröffnungsfeier und viel Lob der Bürger des Stadtteils wurde der neue Vorplatz des Kemptener Ostbahnhofs nach 14 Monaten Bauzeit im Frühjahr eröffnet. 1,6 Millionen Euro wurden in Parkplatz, Bushalt, Wartehäuschen und überdachte und teils abschließbare Abstellmöglichkeiten für Fahrräder investiert. Doch die neuen Stellplätze stehen seitdem meist leer, während in der Nachbarschaft beispielsweise in der Ostbahnhofstraße und dem Brodkorbweg die Straßen zugeparkt werden. Die neuen Stellflächen werden weder von Anwohnern noch von Bahnreisenden oder Pendlern angenommen. Abhilfe schaffen soll jetzt ein neues Parkticket.
Was sich nun ändern soll
