Parkplatz am Ostbahnhof Kempten nach Millioneninvestition meist leer – das plant die Stadt jetzt

Was sich nun ändern soll

Kempten investiert 1,6 Millionen in Parkplatz am Ostbahnhof – doch kaum jemand parkt dort

Mit einem kostengünstigen Jahresticket will die Stadt die Parkplatznutzung am Ostbahnhof verbessern, wo sie Millionen investiert hat. Daran gibt es im Mobilitätsausschuss auch Kritik.
Von Michael Mang
    Auf dem neu gestalteten Parkplatz am Ostbahnhof in Kempten will kaum jemand parken.
    Auf dem neu gestalteten Parkplatz am Ostbahnhof in Kempten will kaum jemand parken. Foto: Matthias Becker

    Mit einer großen Eröffnungsfeier und viel Lob der Bürger des Stadtteils wurde der neue Vorplatz des Kemptener Ostbahnhofs nach 14 Monaten Bauzeit im Frühjahr eröffnet. 1,6 Millionen Euro wurden in Parkplatz, Bushalt, Wartehäuschen und überdachte und teils abschließbare Abstellmöglichkeiten für Fahrräder investiert. Doch die neuen Stellplätze stehen seitdem meist leer, während in der Nachbarschaft beispielsweise in der Ostbahnhofstraße und dem Brodkorbweg die Straßen zugeparkt werden. Die neuen Stellflächen werden weder von Anwohnern noch von Bahnreisenden oder Pendlern angenommen. Abhilfe schaffen soll jetzt ein neues Parkticket.

