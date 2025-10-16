Was sich nun ändern soll Kempten investiert 1,6 Millionen in Parkplatz am Ostbahnhof – doch kaum jemand parkt dort

Mit einem kostengünstigen Jahresticket will die Stadt die Parkplatznutzung am Ostbahnhof verbessern, wo sie Millionen investiert hat. Daran gibt es im Mobilitätsausschuss auch Kritik.