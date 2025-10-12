„Nicht cool, sondern nervig“: Angeber auf vier Rädern bringen Kemptener um den Schlaf

Mit dröhnenden Motoren, quietschenden Reifen und lauter Musik sind meist junge Männer abends in Kempten unterwegs – und bringen viele Menschen in der Innenstadt um ihren Schlaf. Die Beschwerden bei Stadt und Polizei über sogenannte „Autoposer“, also Angeber auf vier Rädern, häufen sich. Jetzt befasste sich der Ausschuss für Mobilität und Verkehr auf Antrag der Grünen mit dem Problem. „Es gibt eine Szene, die sich an Tankstellen und Schnellrestaurants trifft“, berichtete Alexander Wiese, Sachbereichsleiter Verkehr bei der Polizei in Kempten. „Da stehen dann schon mal 50 Autos zusammen.“
Nächtliche Ruhestörung
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden