Raser und Poser in Kempten: Menschen in der Stadt klagen um Lärmbelästigung

Nächtliche Ruhestörung

„Nicht cool, sondern nervig“: Angeber auf vier Rädern bringen Kemptener um den Schlaf

Dröhnende Motoren und quietschende Reifen belästigen viele Menschen in der Stadt Kempten. Doch welche Mittel hat die Polizei gegen lärmenden Raser?
Von Michael Mang
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei führt in Kempten regelmäßig Kontrollen durch, um die Lärmbelastung durch „Autoposer“ für Anlieger zu reduzieren.
    Die Polizei führt in Kempten regelmäßig Kontrollen durch, um die Lärmbelastung durch „Autoposer“ für Anlieger zu reduzieren. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Mit dröhnenden Motoren, quietschenden Reifen und lauter Musik sind meist junge Männer abends in Kempten unterwegs – und bringen viele Menschen in der Innenstadt um ihren Schlaf. Die Beschwerden bei Stadt und Polizei über sogenannte „Autoposer“, also Angeber auf vier Rädern, häufen sich. Jetzt befasste sich der Ausschuss für Mobilität und Verkehr auf Antrag der Grünen mit dem Problem. „Es gibt eine Szene, die sich an Tankstellen und Schnellrestaurants trifft“, berichtete Alexander Wiese, Sachbereichsleiter Verkehr bei der Polizei in Kempten. „Da stehen dann schon mal 50 Autos zusammen.“

