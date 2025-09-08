Wie bewerten die Menschen das neue Bus-System in Kempten? Wir haben sie gefragt

Der „Neue Nahverkehr“ ist in Kempten gestartet. Zur Überraschung mancher Fahrgäste, die im Vorfeld nichts von der Umstellung mitbekommen haben; zur Verwirrung mancher anderer, die sich aufs geänderte Liniensystem und neue Haltestellen einstellen müssen. Einige sind extra zu Erkundungstouren aufgebrochen, um ihre künftigen Fahrten vorab zu testen. Das Echo ist durchwachsen. Einig sind sich Frauen und Männer, dass man sich mit den Plänen vertraut machen sollte.
Von „Katastrophe“ bis „das spielt sich ein“
