Reaktionen auf neue Buslinien in Kempten am 8.9.: Von „Katastrophe“ bis „das spielt sich ein“

Von „Katastrophe“ bis „das spielt sich ein“

Wie bewerten die Menschen das neue Bus-System in Kempten? Wir haben sie gefragt

In Kempten gilt seit Montag (8.9.) ein neuer Bus-Linienplan. Einige Menschen in Kempten sind extra zu Erkundungstouren aufgebrochen. Das sind die Reaktionen.
Von Laura Wiedemann, Kerstin Futschik und Jochen Sentner
    Personal der Mona und der Kemptener Verkehrsbetriebe gab zum Start des neuen Nahverkehrs bereitwillig Auskunft an der Haltestelle „Zentrum“.
    Personal der Mona und der Kemptener Verkehrsbetriebe gab zum Start des neuen Nahverkehrs bereitwillig Auskunft an der Haltestelle „Zentrum“. Foto: Ralf Lienert

    Der „Neue Nahverkehr“ ist in Kempten gestartet. Zur Überraschung mancher Fahrgäste, die im Vorfeld nichts von der Umstellung mitbekommen haben; zur Verwirrung mancher anderer, die sich aufs geänderte Liniensystem und neue Haltestellen einstellen müssen. Einige sind extra zu Erkundungstouren aufgebrochen, um ihre künftigen Fahrten vorab zu testen. Das Echo ist durchwachsen. Einig sind sich Frauen und Männer, dass man sich mit den Plänen vertraut machen sollte.

