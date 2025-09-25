Icon Menü
Rohrbruch in Kemptener Einkaufsmeile – Anwohner ohne Wasser

Restaurant geschlossen

Wasserrohrbruch in der Kemptener Innenstadt: Haushalte und Geschäfte betroffen

Tiefbaufirma gräbt Fußgängerzone auf, um an das Leck zu kommen. Anwohner und Gastronomie ohne Wasser. Ist die Leitung überaltert?
Von Jochen Sentner
    Eine Reihe von Geschäften und Wohnungen in der Fußgängerzone war am Donnerstag ohne Wasser. Nach einem Rohrbruch blieben Gastronomiebetriebe geschlossen.
    Eine Reihe von Geschäften und Wohnungen in der Fußgängerzone war am Donnerstag ohne Wasser. Nach einem Rohrbruch blieben Gastronomiebetriebe geschlossen. Foto: Ralf Lienert

    Böse Überraschung am Donnerstagnachmittag in der Kemptener Innenstadt: Etwa auf Höhe von H&M/Café Centro ist eine Hauptwasserleitung in der Fischerstraße gebrochen. Die Betreiber des Schnellrestaurants „Kochlöffel“ beispielsweise mussten nach 14.30 Uhr Gäste wegschicken, weil aus den Hähnen in dem Betrieb kein Wasser mehr kam. Ähnlich erging es vielen Anwohnern im Abschnitt nördlich in Richtung Reischmann.

