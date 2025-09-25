Wasserrohrbruch in der Kemptener Innenstadt: Haushalte und Geschäfte betroffen

Böse Überraschung am Donnerstagnachmittag in der Kemptener Innenstadt: Etwa auf Höhe von H&M/Café Centro ist eine Hauptwasserleitung in der Fischerstraße gebrochen. Die Betreiber des Schnellrestaurants „Kochlöffel“ beispielsweise mussten nach 14.30 Uhr Gäste wegschicken, weil aus den Hähnen in dem Betrieb kein Wasser mehr kam. Ähnlich erging es vielen Anwohnern im Abschnitt nördlich in Richtung Reischmann.

Jochen Sentner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis