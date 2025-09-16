Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Schulstart in Kempten – Premiere in der zehnten Grundschule

Start in Kemptens jüngster Schule

Start an zehnter Kemptener Grundschule: „Total aufgeregt“ am großen Tag

65 Erstklässler tragen ihre Schultüten ins neue Haus am Aybühlweg. Wie die Familien den Empfang erleben und was als erste Hausaufgabe zu erledigen ist.
Von Jochen Sentner
    • |
    • |
    • |
    Erster Schultag für 65 Kinder an der neuen Grundschule am Aybühlweg. Stolz zeigen einige ihre Schultüten vor dem Haupteingang.
    Erster Schultag für 65 Kinder an der neuen Grundschule am Aybühlweg. Stolz zeigen einige ihre Schultüten vor dem Haupteingang. Foto: Ralf Lienert

    Papas tragen stolz die filzgeschmückte Schultüte, Mamas nesteln am Kragen des Kinds, Großeltern filmen mit dem Handy die letzten Meter vor dem Gebäude am Aybühlweg. Moment, schnell noch ein Foto. Angespannt treten die Mädchen und Buben an ihrem allerersten Schultag in die Aula. Neuland entdecken auch die Kinder der zweiten bis vierten Klassen, die bisher in der Fürstenstraße unterrichtet wurden. Erster Schultag in Kemptens zehnter Grundschule, 16. September 2025. Ein besonderes Datum für alle Beteiligten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden