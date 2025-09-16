Start an zehnter Kemptener Grundschule: „Total aufgeregt“ am großen Tag

Papas tragen stolz die filzgeschmückte Schultüte, Mamas nesteln am Kragen des Kinds, Großeltern filmen mit dem Handy die letzten Meter vor dem Gebäude am Aybühlweg. Moment, schnell noch ein Foto. Angespannt treten die Mädchen und Buben an ihrem allerersten Schultag in die Aula. Neuland entdecken auch die Kinder der zweiten bis vierten Klassen, die bisher in der Fürstenstraße unterrichtet wurden. Erster Schultag in Kemptens zehnter Grundschule, 16. September 2025. Ein besonderes Datum für alle Beteiligten.

Jochen Sentner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schultüte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis