Allgäuer Streetfood Markt 2025: Das größte Food-Festival in Kempten feiert 10-jähriges Jubiläum

Am ersten September-Wochenende verwandelt sich der Hildegardplatz in Kempten in eine bunte Kulisse für das Streetfood Festival 2025. Zahlreiche Foodtrucks und Stände servieren frische Spezialitäten aus aller Welt - von herzhaften Klassikern bis zu süßen Kreationen.

Die „End-of-Summer“-Ausgabe des Street-Food-Marktes Kempten ergänzt das kulinarische Angebot mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Besucherinnen und Besucher erwartet Livemusik, entspannte Atmosphäre und ein Familientag am Hildegardplatz.

Hier gibt es die wichtigsten Informationen zu Termin, Öffnungszeiten, Angebot und Programm beim Streetfood Festival Kempten im September 2025.

Wann findet das Streetfood Festival in Kempten 2025 statt?

Das nächste Streetfood Festival steigt am Samstag, 6. September, und Sonntag, 7. September 2025. Das sind die Öffnungszeiten der Foodmeile „End of Summer“:

Samstag, 6.9.25: 17 Uhr bis 23 Uhr

Sonntag, 7.9.25: 11 Uhr bis 20 Uhr

Kostet der Street Food Markt Kempten Eintritt?

Der Eintritt zum Streetfood Festival Kempten 2025 ist frei. Besucherinnen und Besucher zahlen nur für Speisen und Getränke an den einzelnen Ständen.

Icon Galerie 13 Bilder So lässt es sich leben: beim italienischen Wochenende wird der St.Mang-Platz in Kempten zur Piazza voller Musik und Kulinarik. Unsere Fotos.

Welche Stände gibt es auf dem Streetfood-Markt in Kempten?

Insgesamt warten rund 50 Foodtrucks und Stände mit Spezialitäten aus aller Welt auf die Gäste - von herzhaft bis süß, von traditionell bis exotisch. Unter anderem gibt es:

Vietnamesisches Banh Mi

Philly Cheese Steaks

Loaded Mauldäsch

Currys aus Pakistan

Venezolanische Arepas und Quesadillas

Allgäuer Bierzwiebel-Burger

Beef Brisket & Ochsenfetzen im Fladen aus dem Airstream

Asiatische Wokgerichte, Frühlingsrollen & Dumplings

Regionale Klassiker wie Allgäuer Kässpatzen

Süßes: Churros, Cinnamon Rolls, Waffeln mit Snickers oder Raffaello

Außerdem sollen laut Veranstalter zahlreiche vegane und vegetarische Alternativen angeboten werden.

Streetfood-Festival in Kempten feiert 10-jähriges Jubiläum: Gibt es besondere Angebote?

Unter dem Motto „10 Jahre – 10 Highlights“ soll es Jubiläumsaktionen, Gewinnspiele und Überraschungen an ausgewählten Ständen auf der Veranstaltung geben, teilen die Verantwortlichen von Boa Vista Events mit. Der Veranstalter richtet im Allgäu weitere Streetfood-Märkte und das „Italienische Wochenende – La dolce vita“ in Memmingen aus.

Gibt es einen Familientag auf dem Streetfood Markt in Kempten?

Sonntag, der 07.09.2025 ist der Familientag beim Streetfood-Festival „End of Summer“ in Kempten:

Mit einer Stempelkarte gibt es bei 3 Hauptspeisen, 3 Getränken und 2 Desserts jeweils einen Euro Rabatt.

Außerdem warten Hüpfburg und Kinder-Bastelecke auf die kleinen Besucher.

Bands & Live-Musik: Was erwartet Besucherinnen und Besucher beim Streetfood Festival?

Umrahmt wird das September-Street-Food-Festival in Kempten von Live-Musik und Bands auf der Bühne am Hildegardplatz an.

Am Samstag steht Solokünstler Adi Hauke mit Covern aus dem Bereich Soul und Rock auf der Bühne - Zeit: 18 bis 22 Uhr.

Am Sonntag spielt von 11 Uhr bis 14 Uhr Olaf Lenke live englisch- und deutschsprachigen Pop/Rock, danach gibt es Paul Mark Adams live mit seiner Band von 15 Uhr bis 19 Uhr.