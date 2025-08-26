Icon Menü
Memmingen: Italienisches Wochenende - Programm 2025 am Hallhof, Öffnungszeiten und Stände

Italienischer Markt am Hallhof

Aperol, Pizza und Italo-Pop: Memmingen feiert „La dolce vita“

Italienisches Wochenende in Memmingen: Vom 29. bis 31. August verwandelt sich der Hallhof in einen Markt voller Spezialitäten, Musik und Urlaubsflair.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Beim italienischen Markt „La Dolce Vita“ dieses Wochenende auf dem Hallhof in Memmingen wird es außer Musik und Getränken auch Streetfood „made in Italy“ geben.
    Beim italienischen Markt „La Dolce Vita“ dieses Wochenende auf dem Hallhof in Memmingen wird es außer Musik und Getränken auch Streetfood „made in Italy“ geben. Foto: Ralf Lienert (Archiv)

    Memmingen feiert vom Freitag, 29. August, bis Sonntag, 31. August 2025, das „Italienische Wochenende – La dolce vita“. Dabei soll es Musik, Essen und Trinken aus Italien geben.

    Auf dem Hallhof erwartet die Besucherinnen und Besucher ein kulinarisches und musikalisches Programm, das italienisches Lebensgefühl mitten ins Allgäu bringen soll, so Veranstalter „Boa Vista Events“, der auch zahlreiche Street-Food-Märkte in der Region ausrichtet.

    Wie sind die Öffnungszeiten bei "La dolce Vita - italienisches Wochenende" 2025 in Memmingen?

    Die Stände beim „Italienischen Wochenende“ am Hallhof in Memmingen haben an drei Tagen von Freitag, 29. August, bis am Sonntag, 31.8.2025, geöffnet.

    • Freitag, 29. August: 17 Uhr bis 22 Uhr
    • Samstag, 30. August: 11 Uhr bis 22 Uhr
    • Sonntag, 31. August: 11 Uhr bis 19 Uhr

    Kostet der "italienische Markt" in Memmingen Eintritt?

    Der Eintritt zum italienischen Wochenende „La dolce vita“ 2025 in Memmingen ist frei.

    Kulinarisches Angebot: Was gibt es an den Ständen beim italienischen Wochenende in Memmingen zu essen und zu trinken?

    Die Stände beim „Italien-Markt“ am Memminger Hallhof bieten laut Veranstalter italienische Klassiker von Porchetta, Antipasti-Tellern und Prosciutto di San Daniele bis zu Bruschetta, Fregola, Involtini, Pinsa und Arancini. Auch Pasta im Parmesanlaib und natürlich Pizza gehören zum Angebot.

    Wer es lieber süß mag, wird bei Cantuccini, Mandelgebäck, Canoli, Gelato und Granita fündig. Getränke wie Aperitivi, Aperol, Prosecco, Wein, Bier und Espresso runden das Sortiment ab.

    Einkaufen auf dem italienischen Markt "La dolce vita" in Memmingen

    Neben dem gastronomischen Angebot können Besucherinnen und Besucher unter anderem Olivenöl, Käse, Salami, italienischen Honig oder Bergamottensaft für zu Hause einkaufen.

    Rahmenprogramm beim „Italienischen Wochenende“ auf dem Hallhof in Memmingen

    Das Wochenende wird nach Veranstalterangaben von Live-Musik begleitet. Das Rahmenprogramm auf der Bühne:

    • Freitag, 29. August, 17 Uhr bis 22 Uhr: Italo Boys – Italo Pop
    • Samstag, 30. August, 12 Uhr bis 15 Uhr: Roberto Sestero – Saxophonist
    • Samstag, 30. August, 18 Uhr bis 22 Uhr: Bi Voice – Italo Pop
    • Sonntag, 31. August, 11 Uhr bis 14 Uhr: Maurizio Euforia
    • Sonntag, 31. August, 15 Uhr bis 19 Uhr: Luca Scuro
    • Sonntag, 31. August, 16 Uhr bis 19 Uhr: Italo Boys – Italo Pop

    Für eine entspannte Atmosphäre beim italienischen Markt in Memmingen sollen Sitzgelegenheiten und Sonnenschirme sorgen, die den Marktbesuch auch an warmen Sommertagen angenehm machen.

