Trockenfleischmanufaktur Allgäu produziert in Kempten Biltong – aus Strauß, Känguru und Zebra

Fleischveredlung

Diese Kemptener produzieren Trockenfleisch – auch Strauß und Zebra sind dabei

Biltong ist im Süden Afrikas weitverbreitet. Das Rezept brachte ein Namibier mit ins Allgäu. Seine Söhne Stephan und Bernhard Rust führen den Betrieb weiter.
Von Jochen Sentner
    Bis zu 400 Kilogramm Fleisch schneidet Bernhard Rust jede Woche von Hand zu. Unterschale vom Rind ist hauptsächlich die Grundlage in der Trockenfleischmanufaktur Allgäu. Foto: Martina Diemand

    In Namibia und Südafrika ist Biltong weit verbreitet. Es handelt sich um gewürztes Trockenfleisch in kleinen Scheiben oder als längliche Sticks, meistens vom Rind, seltener von Wild. Kennt der Allgäuer nicht, isst er nicht? Weit gefehlt. Eine kleine Produktion ist seit über 20 Jahren in Kempten angesiedelt. Mittlerweile führen Bernhard und Stephan Rust ihre „Trockenfleischmanufaktur Allgäu“ im Nebenerwerb. Aktuell bauen sie ihren Internet-Vertrieb aus auf den Verkauf an Automaten. Darin finden sich verschiedene Sorten – darunter auch Varianten etwa von Känguru, Strauß oder Zebra.

