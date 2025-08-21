Zwei Straßen komplett gesperrt – hier brauchen Autofahrer ab Montag viel Geduld

Kabel werden quer unter der Straße verlegt und auch Asphaltierungsarbeiten stehen an: Daher müssen die Kreisstraßen OA20 und OA33 im Bereich Wirlings und von Wirlings bis Albris komplett gesperrt werden.

Der Verkehr wird auf zwei Strecken umgeleitet

Eine großräumige Umleitung wird eingerichtet, teilt die Kreistiefbauverwaltung mit, Anwohner werden von der Baufirma gesondert informiert. Die Vollsperrung dauert von Montag, 25. August, 7.30 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 14. September, 17 Uhr.

Während der Vollsperrung werden Fräsarbeiten, Kabeltiefbauarbeiten (Fahrbahnquerungen), Arbeiten an den Seitenbereichen und am Bankett, der Schutzeinrichtung, Wasserleitung und abschließende Asphaltarbeiten durchgeführt.

Der Schulbusverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen

Für den Verkehr wird eine Umleitung westlich über Buchenberg bzw. östlich über Kempten eingerichtet. Der Schulbus ist von der Sperrung nicht betroffen.

Außerhalb des genannten Zeitraums kann per halbseitiger Sperrung (teilweise mit Ampelschaltung) durch den Baubereich gefahren werden. Die Zufahrt von Eggenberg über Leuten zur Dreisenmühlstraße bis zum Ortseingang Wirlings ist möglich.

