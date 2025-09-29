48-Jähriger aus Oy-Mittelberg nach Viehscheid plötzlich verschwunden

Er feierte noch im Festzelt beim Viehscheid in Oy-Mittelberg. Doch am Sonntagmorgen ist er plötzlich verschwunden. Ein 48 Jahre alter Mann aus Haslach, einem Ortsteil von Oy-Mittelberg, wird derzeit laut Polizei vermisst. Dabei fand eine größere Suchaktion bereits statt, wie die Polizei berichtet.

Mann aus Oy-Mittelberg nach Viehscheid vermisst

Demnach befand sich der 48-Jährige anlässlich des Viehscheides zuletzt im Haslacher Festzelt. Von dort aus wollte er um etwa 1:30 Uhr am Sonntag (28.09.2025) nach Hause laufen. Dort kam der Mann jedoch nie an. Er ist seitdem auch nicht mehr erreichbar.

Bei dem Vermissten handelt es sich um den 48-jährigen Bernhard Burger. Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Deshalb leitete die Polizei Kempten (Allgäu) auch gleich umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Mehrere Polizeibeamte und Polizeistreifen, zahlreiche Einsatzkräfte verschiedener Hilfsorganisationen, sowie ein Polizeihubschrauber suchten noch am Sonntag nach dem vermissten Mann. So sieht der vermisste Bernhard Burger aus:

Der 48 Jahre alte Bernhard Burger aus Oy-Mittelberg wird aktuell vermisst. Foto: © PP Schwaben Süd/West

Suche nach vermisstem Mann: Polizei bittet Öffentlichkeit um Hilfe

Bisher verlief die Suche nach ihm ohne Erfolg. Aus diesem Grund wendet sich die Polizei nun auch an die Öffentlichkeit und fragt: Wer hat den 48-Jährigen nach Sonntagmorgen um 01:30 Uhr im Bereich Haslach, Oy-Mittelberg oder Nesselwang gesehen, beziehungsweise kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden von der Polizei gebeten, sich umgehend mit der Polizei Kempten, Tel. 0831/9909-2140 in Verbindung zu setzen.

Bescheibung des vermissten Mannes

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Name: Bernhard Burger

Nationalität und Sprache: Deutsch

Ca. 170 Zentimeter groß

Schlanker Körperbau

Dunkelbraune grau-melierte Haare

3-Tage-Bart

Bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke

Hat eine graue Jeans an

Trägt ein dunkelblaues Hemd

Hat schwarze Schuhen an