Vermisst nach Viehscheid im Haslacher Festzelt: Mann aus Oy-Mittelberg tot aufgefunden

Große Suchaktion

Vermisster Viehscheid-Besucher aus Oy-Mittelberg tot aufgefunden

Ein Mann aus Oy-Mittelberg kam nach seinem Besuch im Viehscheid-Festzelt nicht mehr zu Hause an. Die Polizei hat ihn nun gefunden.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Ein Oberallgäuer war nach dem Viehscheid in Haslach zunächst verschwunden.
    Ein Oberallgäuer war nach dem Viehscheid in Haslach zunächst verschwunden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Er feierte noch im Festzelt beim Viehscheid in Oy-Mittelberg. Doch am Sonntagmorgen ist ein Oberallgäuer plötzlich verschwunden, berichtet die Polizei.

    Die Beamten starteten eine größere Suchaktion, um den 48-Jährigen aus Haslach, einem Ortsteil von Oy-Mittelberg, zu finden. Eingebunden in die Suche waren neben der Polizei die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Bergwacht. Auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers suchte die Gegend ab.

    Vermisster aus Oy-Mittelberg tot: Polizei ermittelt

    Am Montag nun die traurige Gewissheit: Die Einsatzkräfte fanden den Vermissten gegen 16 Uhr tot auf Nesselwanger Flur. Der Kriminaldauerdienst ermittelt zur Todesursache des Mannes.

