Vermisster Viehscheid-Besucher aus Oy-Mittelberg tot aufgefunden

Er feierte noch im Festzelt beim Viehscheid in Oy-Mittelberg. Doch am Sonntagmorgen ist ein Oberallgäuer plötzlich verschwunden, berichtet die Polizei.
Die Beamten starteten eine größere Suchaktion, um den 48-Jährigen aus Haslach, einem Ortsteil von Oy-Mittelberg, zu finden. Eingebunden in die Suche waren neben der Polizei die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Bergwacht. Auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers suchte die Gegend ab.
Vermisster aus Oy-Mittelberg tot: Polizei ermittelt
Am Montag nun die traurige Gewissheit: Die Einsatzkräfte fanden den Vermissten gegen 16 Uhr tot auf Nesselwanger Flur. Der Kriminaldauerdienst ermittelt zur Todesursache des Mannes.
