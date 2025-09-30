Vermisster Viehscheid-Besucher aus Oy-Mittelberg tot aufgefunden

Er feierte noch im Festzelt beim Viehscheid in Oy-Mittelberg. Doch am Sonntagmorgen ist ein Oberallgäuer plötzlich verschwunden, berichtet die Polizei.

Die Beamten starteten eine größere Suchaktion, um den 48-Jährigen aus Haslach, einem Ortsteil von Oy-Mittelberg, zu finden. Eingebunden in die Suche waren neben der Polizei die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Bergwacht. Auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers suchte die Gegend ab.

Vermisster aus Oy-Mittelberg tot: Polizei ermittelt

Am Montag nun die traurige Gewissheit: Die Einsatzkräfte fanden den Vermissten gegen 16 Uhr tot auf Nesselwanger Flur. Der Kriminaldauerdienst ermittelt zur Todesursache des Mannes.