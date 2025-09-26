Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Viehscheid-Fest Haldenwang ist abgesagt

Kurzfristige Absage

Viehscheid-Fest in Haldenwang ist abgesagt

Das Viehscheid-Fest Haldenwang findet am Samstag nicht statt - schon wieder. Auch 2024 fiel das Fest aus. Diesen Grund nennt der Veranstalter.
Von Bastian Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Abgesagt: Das Viehscheid-Fest in Haldenwang findet 2025 nicht statt. Der Wetterbericht war zu schlecht.
    Abgesagt: Das Viehscheid-Fest in Haldenwang findet 2025 nicht statt. Der Wetterbericht war zu schlecht. Foto: Eddi Nothelfer (Archiv)

    Das Viehscheid-Fest in Haldenwang morgen ist abgesagt. Das teilt die Organisatorin, die Raiffeisenbank im Allgäuer Land, auf ihrer Homepage mit. Grund ist demnach die schlechte Wetterprognose für Samstag, 27. September.

    Findet der Viehscheid Haldenwang 2025 am Samstag statt? Nein, Veranstalter sagt Fest ab

    Geplant war ein Konzert der Kapelle Haldenwang sowie Bewirtung durch Vereine. Dem Vernehmen nach ist kein Ersatztermin für das Fest geplant.

    Bereits 2024 musste das Viehscheid-Fest kurzfristig abgesagt werden. Nun machte das Wetter den Veranstaltern auch in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung.

    Beim Viehscheid in Haldenwang kommen normalerweise die etwa 100 Jungtiere, die den Sommer auf der Alpe Berg in Haldenwang verbracht haben, gegen 10 Uhr vormittags zurück ins Tal.

    Viehscheid in Haldenwang

    Icon Galerie
    16 Bilder

    Eine Übersicht über die letzten Viehscheide, die im Allgäu in diesem Jahr noch stattfinden, finden Sie hier.

    Das ist normalerweise beim Viehscheid Haldenwang geboten

    • Name: Viehscheid Haldenwang
    • Ort: 87490 Haldenwang, Straße Zum Angerhof
    • Termin: Samstag, 27.9.2025, ab 10 Uhr
    • Besonderheit: Kleiner Alpabtrieb, eine Alpe mit etwa 100 Tieren, Bewirtung bei gutem Wetter.
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden