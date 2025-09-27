Viehscheid-Fest in Haldenwang ist abgesagt

Das Viehscheid-Fest in Haldenwang heute am Samstag ist abgesagt. Das teilt die Organisatorin, die Raiffeisenbank im Allgäuer Land, auf ihrer Homepage mit. Grund ist demnach die schlechte Wetterprognose für Samstag, 27. September.

Findet der Viehscheid Haldenwang 2025 am Samstag statt? - Veranstalter sagt Fest ab

Geplant war ein Konzert der Kapelle Haldenwang sowie Bewirtung durch Vereine. Dem Vernehmen nach ist kein Ersatztermin für das Fest geplant.

Bereits 2024 musste das Viehscheid-Fest kurzfristig abgesagt werden. Nun machte das Wetter den Veranstaltern auch in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung.

Beim Viehscheid in Haldenwang kommen normalerweise die etwa 100 Jungtiere, die den Sommer auf der Alpe Berg in Haldenwang verbracht haben, gegen 10 Uhr vormittags zurück ins Tal.

Das ist normalerweise beim Viehscheid Haldenwang geboten

Name : Viehscheid Haldenwang

Ort : 87490 Haldenwang, Straße Zum Angerhof

Termin : Samstag, 27.9.2025, ab 10 Uhr

Besonderheit : Kleiner Alpabtrieb, eine Alpe mit etwa 100 Tieren, Bewirtung bei gutem Wetter.