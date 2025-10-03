Icon Menü
Viehscheid Memhölz heute 2025: Alle Infos, Fotos, Ablauf, Parken, Wachtes Alpe

Viehscheid Memhölz 2025

Einer der kleinsten Viehscheide im Allgäu findet heute statt

Der Viehscheid in Memhölz zählt mit 37 Tieren zu den kleinsten Alpabtrieben im Allgäu. Den Termin können sich Zuschauer einfach merken. Alle Infos im Überblick.
Von Klaus Kiesel
    • |
    • |
    Mit Kranzrind und 37 Tieren zog die Wachters Alpe 2024 zum Viehscheid nach Memhölz. Für Manne und Anne Schmalholz aus Ronsberg war es der erste Alpsommer.
    Mit Kranzrind und 37 Tieren zog die Wachters Alpe 2024 zum Viehscheid nach Memhölz. Für Manne und Anne Schmalholz aus Ronsberg war es der erste Alpsommer. Foto: Ralf Lienert

    Der Viehscheid in Memhölz ist einer der kleinsten Alpabtriebe im Allgäu und immer am 3. Oktober. In den Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen (Landkreis Oberallgäu) kehren die Hirten von der Wachters Alpe mit etwa 30 bis 50 Tieren zurück ins Tal.

    Beim Viehscheid in Memhölz 2024 waren es exakt 37 Tiere. Viele Besucherinnen und Besucher sowie die Alphornbläser empfingen die Herde nach dem Alpsommer.

    In diesem Überblick erfahren Sie alles rund um den Viehscheid in Memhölz 2025:

    Steckbrief: Der Viehscheid in Memhölz 2025

    • Name: Viehscheid Memhölz (Gemeinde Waltenhofen)
    • Ort: 87448 Waltenhofen, Memhölz, Wachters
    • Termin: Freitag, 3.10.2025, ab 11 Uhr
    • Besonderheit: Kleiner Alpabtrieb, besonders bei Familien mit Kindern beliebt, mit Ziegen, Ponys und Kälber.

    Wann ist Viehscheid 2025 in Memhölz?

    Der Viehscheid in Memhölz findet traditionell am 3. Oktober statt - 2025 fällt dieser Tag auf einen Freitag, 3.10.2025. Empfangen werden die Hirten und Tiere an der Verbidnungsstraße zwischen Memhölz und der Schönstatt aufm Berg.

    Viehscheid in Memhölz 2024: die schönsten Fotos

    KViehscheid in Memhölz - Manne und Anne Schmalholz aus Ronsberg nach ihrem ersten Sommer auf der Wachters Alpe - 37 Stück Vieh - Kranzring - Alphornbläser aus Memhölz
    Icon Galerie
    22 Bilder
    Es war der erste Viehscheid für die Familie Schmalzholz auf der Wachters Alpe. Wir haben die schönsten Fotos.

    Wie läuft der Viehscheid in Memhölz ab?

    Am Viehscheid-Tag treffen etwa 30 bis 50 Tiere gegen 11 Uhr in Memhölz am Niedersonthofener See (Gemeinde Waltenhofen) ein.

    Viehscheid in Memhölz: Die schönsten Bilder

    Viehscheid Memhölz 2023 Wachters Alpe, Alpe, Alpsommer, Vieh, Schumpen.
    Icon Galerie
    16 Bilder

    Die Musikkapelle Memhölz kümmert sich vor Ort um die Bewirtung und die musikalische Unterhaltung. Außerdem spielen die Alphornbläser. Bereits am Vortag wird die Veranstaltung mit dem "Scheallefest vorm Viehscheid" eröffnet.

    Wo kann ich in Wachters parken?

    Wer mit dem Auto zum Viehscheid nach Memhölz kommt, kann auf den ausgewiesenen Parkplätzen seinen Wagen abstellen. Eine Beschilderung ab Memhölz führt Autofahrer zum Ziel.

    Die Alphornbläser stimmen auf den Viehscheid in Memhölz ein.
    Die Alphornbläser stimmen auf den Viehscheid in Memhölz ein. Foto: Ralf Lienert

    Wie komme ich zum Viehscheid nach Memhölz?

    Zum Viehscheid nach Memhölz können Besucherinnen und Besucher mit dem Zug zum Bahnhof Kempten oder Immenstadt anreisen (Auskunft bei der Deutschen Bahn hier) und auch mit dem Bus (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

    Was ist am Viehscheid in Memhölz so besonders?

    Der kleine, aber feine Viehscheid in Memhölz ist vor allem bei Familien mit Kindern beliebt: Neben den Jungrindern kommen auch Ziegen, Ponys und Kälber mit ins Tal.

    Viehscheid in Memhölz 2022

    Viehscheid ider Wachters Alpe in Memhölz am Niedersonthofener See - Alpabtrieb - Ende des bergsommers - 38 Stück Vieh - Familie Hörburger aus Waltenhofen - Kranzrind - Tausende besucher beim kleinsten Viehscheid
    Icon Galerie
    15 Bilder
    Tausende Besucher verfolgen das Oberallgäuer Viehscheid-Finale in Memhölz. Mit 38 Stück Vieh ist Memhölz auch der kleinste Viehscheid in der Region.

    Der Alpabtrieb war oftmals der letzte der Saison im Allgäu, der nach der traditionellen Älplerletze stattfindet. 2025 gibt es nach Memhölz den Viehscheid in Heimhofen bei Grünenbach (Landkreis Lindau).

    Wo kann ich in Waltenhofen übernachten?

    Viehscheid-Besucherinnen und Besucher können in Waltenhofen oder rund um den Niedersonthofener See übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Gästeinformation Waltenhofen unter der Telefonnummer +49 8303 79-29 oder per E-Mail.

    Welche Alpen sind beim Viehscheid in Memhölz mit dabei?

    Beim Viehscheid in Memhölz ist nur eine Alpe mit dabei:

    Wer veranstaltet den Viehscheid in Memhölz?

    Veranstalter des Viehscheids in Memhölz ist die Musikkapelle Memhölz.

    Viehscheid in Memhölz

    Viehscheid in Memhölz - Ortsteil Hupprechts Der letzte Viehscheid im Allgäu Albert und Bettina Hörburger von der Wachters Alpe Beim Memhölzer Viehscheid kommen jedes Jahr am 03. Oktober die Tiere, die den Sommer über auf der Wachters Alpe verbracht haben, zurück nach Hupprechts. Der kleine, aber feine Viehscheid ist besonders bei Familien mit Kindern sehr beliebt, da neben dem Jungvieh auch die Ziegen und das Pony mit ins Tal ziehen dürfen. Insgesamt zogen beim letzten Viehscheid im Allgäu
    Icon Galerie
    11 Bilder

    Alle Viehscheid-Termine 2025 im Allgäu

    Im September und Oktober 2025 locken wieder viele Viehscheide Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Viehscheid-Veranstaltungen in der Region.

