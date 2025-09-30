Icon Menü
Todesursache nicht klar: Polizei ermittelt zu vermisstem Viehscheid-Besucher in Oy-Mittelberg

War es ein Unfall?

Polizei ermittelt: Viehscheid-Besucher aus Oy-Mittelberg kehrte nicht nach Hause zurück

Der Mann aus Oy-Mittelberg war nach einem Besuch im Viehscheid-Festzelt tot aufgefunden worden. Warum der 48-Jährige starb, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.
    Ein Mann ist nach einem Viehscheid-Besuch nicht nach Hause zurückgekehrt. Er wrude tot aufgefunden.
    Ein Mann ist nach einem Viehscheid-Besuch nicht nach Hause zurückgekehrt. Er wrude tot aufgefunden. Foto: Carsten Rehder, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei hat die Ermittlungen im Fall des tot aufgefundenen Viehscheid-Besuchers in Oy-Mittelberg (Kreis Oberallgäu) aufgenommen. Bislang könne noch nicht gesagt werden, warum der Mann starb, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten mit.

    Traurige Gewissheit zu vermisstem Viehscheid-Besucher aus Oy-Mittelberg

    Der 48-Jährige war seit den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags vermisst worden. Zuvor hatte er den Viehscheid im Haslacher Festzelt in dem Oberallgäuer Dorf besucht. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchte nach dem Mann. Am Montag wurde der Vermisste dann gegen 16 Uhr in Nesselwang tot aufgefunden.

    Der Kriminaldauerdienst Memmingen ermittelt nun zur Todesursache des 48-Jährigen. Bislang könne weder ein Unfall noch ein Suizid ausgeschlossen werden, teilt der Polizeisprecher mit.

